Лед тронулся. Астронавт МКС запечатлел из космоса плывущие в океане гигантские айсберги (фото)

Из-за повышения глобальной температуры на Земле все больше кусков льда откалывается от ледников и ледяных щитов и уплывает в океан.

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен, который находится на борту Международной космической станции (МКС), сделал несколько потрясающих снимков плывущих в южной части Атлантического океана гигантских айсбергов, пишет Live Science.

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Температура воздуха на Земле растет и это приводит к тому, что все больше и больше огромных кусков льда откалывается от ледников и ледяных щитов и дальше плывет в океане. Эти плывущие в южной части Атлантического океана айсберги видны из космоса в виде небольших белых пятен на фоне синей воды океана. Именно их астронавт Андреас Могенсен запечатлел из космоса.

Согласно сообщению Могенсена в социальной сети Х, он не думал, что с борта МКС можно увидеть невооруженным глазом плывущие в океане айсберги. Но оказалось, что это возможно. По словам Могенсена, из космоса можно увидеть очень много айсбергов и возможно это связано с их особой геометрией или тем, что они сильно контрастируют с водной поверхностью из-за своего цвета.

Фото: Live Science

На снимках видны многие айсберги разных размеров, среди которых выделяются три самых крупных. Возможно, остальные куски льда являются частью этих айсбергов, которые откололись во время путешествия в океане.

Астронавт ЕКА говорит, что плывущие в океане айсберги являются еще одним напоминанием о том, что климат на Земле меняется, ледники быстро тают, а уровень глобального океана повышается. По мнению Могенсена, уже через 70 лет некоторые известные островные архипелаги исчезнут с лица Земли, ведь они уйдут под воду.

Фото: Live Science

Ученые уже давно говорят о том, что быстрое таяние ледников и ледяных щитов приводит к повышению уровня глобального океана. В то же время, плавающие айсберги тают и это приводит к уменьшению плотности океана, то еще больше повышает его уровень.

Недавно и астронавты МКС и спутники, наблюдающие за Землей, заметили движение некоторых самых больших айсбергов в океане. Например, в свое путешествие за пределы вод Антарктики отправился самый большой айсберг в мире под названием A23a. Айсберг начал таять, что позволило ему начать плавание в сторону южной части Атлантического океана.

Самый большой в мире айсберг А23а Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ученые наконец-то смогли рассчитать истинные размеры самого большого айсберга в мире и наблюдают за тем, куда он поплывет дальше.

Также Фокус писал о том, что косатки эксплуатируют айсберги, чтобы вернуть коже гладкость. Ученые выяснили, что косатким используют огромные глыбы льда, чтобы убрать шелушения на коже, возникающие в холодной воде Антарктиды.