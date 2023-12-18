Любите пиццу и картошку фри: ученые говорят, что в этом виновата Черная смерть

Исследователи выяснили, как на современное человечество повлияла вторая пандемия чумы.

Исследование человеческого микробиома показало, что Черная смерть или чума могла поспособствовать нашей сегодняшней любви к нездоровой пище, пишет DailyMail.

Вторая пандемия чумы, которая произошла в середине XIV века, также известная как Черная смерть, убила до 60% людей в Европе и изменила ход истории. Сперва чума вызывала лихорадку, упадок сил и рвоту, а после болезненные опухоли, называемые бубонами, на бедрах, шее, подмышках и в паху.

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Теперь же эксперты предполагают, что влияние Черной смерти было намного больше, чем казалось. Пандемия чумы могла стать причиной нашей сегодняшней любви к нездоровой пище из-за изменений в гигиене и питании, произошедших в тот период.

Анализ затвердевших (кальцинированных) зубных бляшек скелетов, охвативший тысячи лет, показал, что бактерии, которые доминируют в нашей ротовой полости, связаны с диетой с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием углеродов и потреблением молочных продуктов.

Фото: Wikimedia Commons

Все эти характеристики подходят под современное определение нездоровой пищи, и Черная смерть могла спровоцировать доминирование вышеупомянутых бактерий.

Особая смесь бактерий, которая называется микробиомом, связана с нашим здоровьем: иммунитетом, сердцем, мозгом, но также может вызывать и некоторые заболевания.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Microbiology, его провела команда ученых из Пенсильванского государственного университета в США и Университета Аделаиды в Австралии.

"Современный микробиом человека связан с широким спектром хронических заболеваний, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и плохое психическое здоровье. Понимание происхождения этих микробных сообществ поможет нам в лечении этих заболеваний", — говорит профессор Лаура Вейрич.

Они и ее команда собрали образцы из зубов 235 человек, захороненных в 27 археологических объектах Англии и Шотландии, в период с 2200 г. до н.э. по 1835 г. н.э. Далее ученые идентифицировали в зубах 954 вида микробов, которые разделились на два отдельных сообщества бактерий.

В одной группе бактерий доминировал вид Streptococcus, который распространен во рту современных людей, а в другом – Methanobrevibacter, который по большей части считается вымершим.

Результаты анализа показали, что почти 11% обнаруженных вариаций микробиомов можно объяснить изменениями в истории человечества, включая Черную смерть.

"Мы знаем, что те люди, которым удалось пережить вторую пандемию чумы, изначально были более зажиточными и могли себе позволить калорийную пищу. Возможно, что пандемия вызвала изменения в рационе людей, которые, в свою очередь, повлияли на состав их микробиома полости рта. Это первый случай, когда наука нашла доказательства, что на микробиом в нашем организме могли повлиять такие происшествия, как древние пандемии", — подытожили авторы исследования.

Напомним, ученые выяснили, откуда на самом деле пришла чума, опустошившая Римскую империю. Они выяснили, действительно ли одна из стран Африки являлась источником страшной болезни, распространившейся по Средиземноморью в древности.