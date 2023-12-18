Странные и красивые полярные сияния возникают на планетах возле мертвых звезд
Необычные полярные сияния, похожие на земные, можно обнаружить на планетах, которые вращаются вокруг особого типа нейтронных звезд.
На Земле полярные сияния возникают в результате влияния на нашу атмосферу заряженных частиц, которые прилетают от Солнца. Эти частицы заставляют газы в атмосфере светиться и в результате можно наблюдать красочное явление. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что похожие полярные сияния возникают на планетах, вращающихся вокруг пульсаров. И эти явления можно обнаружить, пишет ScienceAlert.
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Когда умирает массивная звезда, которая уже не может создавать тяжелые химические элементы во время термоядерного синтеза в ядре, то происходит взрыв сверхновой. Звезда взрывается и почти полностью разлетается на части, оставляя после себя лишь очень плотное ядро, состоящее в основном из нейтронов. Это нейтронная звезда, которая очень быстро вращается вокруг своей оси. Если такая звезда периодически выпускает в космос потоки излучения разного типа, то она называется пульсаром.
С помощью моделирования ученые предположили, что на планетах, вращающихся вокруг пульсаров возникают странные полярные сияния, которые чем-то похожи на земные.
Вокруг большинства пульсаров не вращаются планеты, но предполагается, что примерно вокруг 0,5% пульсаров все находятся планетарные спутники. Ученые создали моделирование магнитного взаимодействия пульсаров и их планет для того, чтобы оценить количество выпускаемого электромагнитного излучения.
В своем исследовании ученые обратили внимание на миллисекундные пульсары и планеты вокруг них, и рассмотрели потенциальные варианты обнаружения планет с помощью радиоизлучения. Исследователи изучили две потенциальные планеты, которые не имеют собственного магнитного поля. Один объект имеет проводящую поверхность, а второй — электрически незаряженную поверхность.
Ученые предположили, что частота плотности потока излучения будет выше уровня, который будет поглощаться плазмой, но ниже уровня, который будет блокироваться ионосферой планеты. В результате так и произошло. Как показало моделирование, планеты, вращающиеся вокруг миллисекундных пульсаров можно увидеть с помощью современных радиотелескопов. И конечно же на них можно обнаружить полярные сияния.
Как уже писал Фокус, ученые создали новый метод для обнаружения темной материи и считают, что она взывает свечение ночной стороны Юпитера.
Также Фокус писал о том, что в результате влияния потока солнечных частиц магнитосфера и атмосфера Марса значительно увеличились в размерах.