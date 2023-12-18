Простой и доступный способ поддержания здоровья мозга: ученые раскрыли преимущества тайцзи

Новое исследование ученых изучило влияние легких физических упражнений на мозг пожилых людей с ранними признаками когнитивных нарушений и сделало обнадеживающие выводы.

Тайцзи, мягкий и доступный вид физических упражнений, оказался связан со значительным улучшением функций мозга, особенно у тех, кто испытывает ранние признаки когнитивного старения. Этот интересный результат был получен в ходе исследования, проведенного в октябре 2023. В исследовании приняли участие 300 человек в возрасте в среднем 75 лет, каждый из которых страдал легкими когнитивными нарушениями или имел проблемы с памятью, пишет Best Life.

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Участники проходили тест на когнитивное здоровье до и после шести месяцев занятий тайцзи два раза в неделю. Результаты оказались обнадеживающими: участники улучшили свои показатели на 1,5 балла. Это можно сравнить с уменьшением возраста мозга на три года.

Интересно, что в ходе исследования была отмечена эффективность упрощенной версии тайцзи, известной как тайцзицюань, особенно полезной для пожилых людей и тех, кто страдает двигательными расстройствами. Эта версия отличается низкой ударной нагрузкой, медленными и обдуманными движениями, сосредоточенными на расслаблении мышц и мягких движениях суставов. Ученые отмечают, что эти движения круговые и не форсированные, что обеспечивает низкий риск травм.

Ключевым аспектом тайцзи является запоминание движений, что само по себе является умственным упражнением. Однако авторы исследования обнаружили, что включение в занятия тайцзи дополнительных упражнений на развитие памяти может удвоить его когнитивные преимущества. Например, у участников, которые совмещали физические движения с заданиями на память, такими как написание слов вперед и назад, средний балл в тесте на когнитивное здоровье увеличился на три пункта. Элизабет Экстром, доктор медицины, один из авторов исследования, прокомментировала это так: "Мы только что подарили вам шесть дополнительных лет когнитивной функции", подчеркнув значительное влияние такого комбинированного подхода.

Помимо когнитивных преимуществ, тайцзи также известен тем, что улучшает мышечную силу, гибкость, равновесие и здоровье сердца. Это способствует снижению риска травм и хронических заболеваний. Кроме того, тайцзи способствует развитию осознанности и может оказывать положительное влияние на психическое здоровье, включая снижение уровня депрессии и тревожности, как показало исследование, опубликованное в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения.

Учитывая эти многочисленные преимущества для здоровья, тайцзи представляет собой перспективный вариант упражнений для тех, кто стремится сохранить или улучшить свое когнитивное и физическое здоровье, особенно в более зрелом возрасте. Однако, как и в случае с любыми новыми упражнениями, перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они соответствуют индивидуальным потребностям и состоянию здоровья.

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