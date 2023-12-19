На вес золота: почему шерстистые собаки Северной Америки не дожили до наших дней (фото

Еще 5 тысяч лет назад на территории Северной Америки люди одомашнили собак и использовали их для различных целей. Одним из таких видов были шерстистые собаки Салиш — ныне вымерший вид, который широко разводили на побережье.

Более 10 000 лет собаки были верными спутниками человека на американском континенте, еще до прихода европейцев. В прибрежных районах современного штата Вашингтон и юго-западной части Британской Колумбии археологи обнаружили следы одомашнивания собак примерно 5 000 лет назад, пишет Ancient Origins.

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Эти собаки выполняли различные функции в общинах североамериканских индейцев, в частности, транспортные, в отличие от ролей, которые выполняли различные домашние животные в других частях мира.

Шерсть хранится в Смитсоновском институте уже более 160 лет Фото: Audrey Lin

Среди последних открытий — существование шерстистых собак у народности береговых салишей на северо-западе Тихого океана. Этих длинношерстных собак выборочно разводили ради их шерсти, подобно тому, как в других регионах разводили альпак и лам.

Шерстистые собаки были особенными, крупнее современных американских эскимосов, с закрученными хвостами, топорщащимися ушами и лисьей мордой. Вместо того, чтобы лаять, они общались с помощью характерного воя.

Традиционно только высокопоставленные женщины побережья Салиш ухаживали за шерстяными собаками, и богатство женщины измерялось количеством собак, которыми она владела. Шерсть собак Салиш, которую состригали каждый год, была важной для ткачества одеял, часто с добавлением материалов из горных коз, водоплавающих птиц или растений.

Классическое покрывало в прибрежном салишском стиле с собачьей шерстью в нитях основы, которые натягивали на ткацком станке Фото: The Conversation

Однако к XIX веку практика содержания шерстяных собак и изготовления текстиля из их пряжи пришла в упадок, что привело к тому, что в начале XX века эти собаки вымерли. Единственный подтвержденный экземпляр шерстистой собаки по имени "Муттон" хранится в коллекции Смитсоновского музея с момента его смерти в 1859 году.

Муттон, спутник натуралиста Джорджа Гиббса, стал важным звеном в понимании происхождения, селекции и содержания шерстистых собак. Сотрудничая с коренными общинами, историками и учеными, исследовательская группа использовала сочетание знаний коренных народов и западной науки — концепцию, известную как "видение двумя глазами", чтобы возродить историю Муттона.

Изучение останков Муттона включало различные методы, в том числе анализ стабильных изотопов и генетическое секвенирование. Анализ стабильных изотопов позволил узнать о рационе, выделив уникальную пищу, предназначенную для шерстистых собак, такую как лосось, лось или местные растения. Генетический анализ выявил доколониальное коренное происхождение, изолированное от других собак на протяжении тысяч лет. Кроме того, признаки инбридинга и наличие ДНК европейских собак подчеркивают сложную историю этих животных.

Исчезновение шерстистых собак не объясняется только экономическими факторами, такими как доступность одеял машинного производства. Старейшины племени коста-салиш выделяют влияние колониализма, когда репрессивная правительственная политика подавляла культурные практики коренных народов, в том числе и содержание шерстистых собак.

Исследование также открывает пути для практического применения. Сотрудники из общин побережья Салиш выражают заинтересованность в понимании техники создания традиционных одеял, которые хранятся в музеях, что потенциально может возродить эти сложные практики. Хотя клонирование Муттона невозможно из-за деградации ДНК, есть надежда на возрождение нового вида шерстистых собак путем селекционного разведения.

Наконец, история Муттона — это свидетельство устойчивости жителей побережья Салиш в сохранении своих культурных практик, несмотря на вызовы европейской колонизации. Сложный жизненный путь Муттона — от собаки коренного населения до компаньона белых поселенцев и, наконец, музейного артефакта — дает ценное представление об истории и потенциальном будущем древних шерстистых собак Северной Америки.

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