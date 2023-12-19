Уникальные артефакты из Месопотамии помогли обнаружить аномалию магнитного поля Земли: что известно

Магнитное поле Земли не является постоянным во времени и пространстве. Появляются временные слабые участки, без причины, которую мы еще не понимаем, так же как и среди непонятной силы.

Ученые разгадали магнитную тайну, скрытую в древних месопотамских кирпичах, которая проливает свет на захватывающий период истории Земли. Эти кирпичи с выгравированными надписями, прославляющими царей, дают представление о необычном усилении магнитного поля планеты, пишет IFLScience.

Эта магнитная аномалия, возникшая более 3 000 лет назад и длившаяся около 500 лет, интриговала исследователей своим глобальным присутствием — от Китая до Атлантического океана — но до недавних открытий оставалась плохо изученной.

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Магнитное поле Земли не является постоянным; оно непредсказуемо колеблется во времени и пространстве. Ученые наблюдают временные слабые места и непонятные очаги силы в этом магнитном щите, который защищает нас от вредного космического излучения и помогает навигации как людям, так и мигрирующим животным. Понимание этих аномалий является ключевым научным приоритетом, однако разгадка их происхождения и колебаний представляет значительные трудности.

Одну из таких аномалий, известную как Левантийская геомагнитная аномалия железного века, удалось исследовать профессору Марку Альтавилу из Университетского колледжа Лондона. Команда Альтавила раскопала 32 месопотамских глиняных кирпича, на каждом из которых написано имя одного из 12 царей, предположительно, правителя на момент их изготовления. Эти артефакты содержали зерна оксида железа, которые сохранили направление и силу магнитного поля на момент их создания.

Знание того, когда эти аномалии начинаются и заканчиваются, и как они меняются во времени, считается очень важным, но редко бывает легким. Проанализировав магнитные свойства этих зерен, исследователи получили ценные данные о магнитном поле Земли во время конкретных правлений месопотамских царей.

Исследование выявило важный вывод: во время правления Навуходоносора II магнитное поле Земли в регионе почти удвоилось в силе по сравнению с тысячей лет до того. Этот неожиданный рост произошел всего за 42 года, что свидетельствует о быстрых и значительных колебаниях магнитного поля — открытие, которое бросает вызов предыдущим научным предположениям.

Однако, хотя эти находки дают важное понимание, они еще не раскрывают тайну, стоящую за этими магнитными аномалиями.

Кроме научного значения, это исследование предоставило историкам ценные данные. Существуют подробные записи о последовательности 12 царей и продолжительности их правлений, но до сих пор продолжаются дебаты о том, когда эта последовательность началась и когда закончилась.

Сравнивая поля, записанные на кирпичах, с полями, измеренными другими методами, команда подтвердила одну из имеющихся хронологий, предложенных историками, известную как "Хронология Древней истории Ближнего Востока".

Более того, это исследование касается не только прошлого — оно проливает свет на современные магнитные аномалии, такие как Южно-атлантическая аномалия (ЮАА), которая сохраняется уже миллионы лет.

Это новаторское исследование не только углубляет наше понимание магнитной истории Земли, но и освещает вызовы и потенциал для дальнейших открытий в этой области науки.

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