Давно озадачивают ученых: неинвазивные методы раскрывают утраченные детали о древних рисунках

Исследования палеолитических рисунков в пещере Фон-де-Гом, Франция, завершились. С 2020 года ученые применяли неинвазивные методы, чтобы точно датировать изображения, и теперь стали ближе к своей цели.

Во французском регионе Дордонь более 200 пещер украшены ярким палеолитическими рисунками, но тайна их возраста давно озадачивает ученых. Пигментация рисунков, полученная из материала на основе оксидов железа или марганца, препятствовала попыткам радиоуглеродного датирования, поэтому их обычно относят к магдалинской культуре, существовавшей от 12 000 до 17 000 лет назад, пишет Phys.org.

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Исследовательская группа из Центра исследований и реставрации музеев Франции (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) сделала открытие в пещере Фон-де-Гом в Дордонье, где находится 80 рисунков бизонов и других животных, в том числе оленей, лошадей, мамонтов и неизвестных существ. Их находки, опубликованные в научных отчетах под названием "Первое открытие доисторического пещерного искусства на основе древесного угля в Дордонье", стали важной вехой для энтузиастов археологии.

Исследования команды, начатые в конце февраля 2020 года, привели к обнаружению рисунков углем в главных галереях пещеры. Пещера Фон-де-Гом, которую часто называют "Пещерой бизонов", очаровывает своим богатым гобеленом древних изображений.

Искусство, представленное в пещере, включает изображения бизонов в различных оттенках, от черного и коричневого до красного и желтого. Примечательно, что некоторые бизоны изображены только в черном и красном цветах. Еще в 1902 году химик Анри Муассан проанализировал образцы красителей, обнаружив компоненты оксида железа и марганца. Однако строгая охрана сейчас ограничивает отбор образцов на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи применили неинвазивные аналитические методы, в частности фотографирование в видимом и инфракрасном свете, портативную рентгеновскую флуоресценцию (pXRF) и портативную микрорамановскую спектроскопию. Эти методы позволили обнаружить рисунки на основе углерода под рисунками, созданными пигментами на основе оксидов железа и марганца.

Исследователи применили неинвазивные аналитические методы, в частности фотографирование в видимом и инфракрасном свете Фото: Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-47652-1

Изображения фальшивой цветной инфракрасной фотографии (FCIR), полученные путем наложения изображений в видимом и инфракрасном диапазонах, сыграли ключевую роль в дифференциации материалов, использованных в рисунках.

Микрорамановская спектроскопия позволила выявить соединения на основе углерода, определив конкретные минералогические фазы пигментов. Между тем с помощью РФА можно было различить различные соединения оксида марганца, изображенные на черных фигурах.

Это революционное открытие не только открывает новые возможности для радиоуглеродного датирования, но и углубляет наше понимание этапов создания этих древних произведений искусства. Сравнивая региональные различия, исследователи отмечают интригующие связи между черным пигментом в Фон-де-Гом и соседнем Руффиньяке, а также вариации пигментов оксида марганца между Фон-де-Гом и знаменитой пещерой Ласко.

Исследование рисунков углем в Фон-де-Гом открывает захватывающие перспективы для совершенствования методов датировки, углубления знаний об этапах создания и содействия точному межрегиональному сравнению. Поскольку эти древние рисунки продолжают захватывать наше воображение, каждое открытие приближает нас к разгадке загадочных историй, скрытых в пещерах Дордонь.

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