Плюс 500 калорий в день: ученые рассказали, чем опасны перекусы

Многие из нас часто предпочитают быстрый и вкусный перекус традиционным обедам, но ученые утверждают, что за этой привычкой кроется серьезная опасность для здоровья.

В ходе недавнего исследования было обнаружено, что значительную часть ежедневных калорий взрослые люди получают не от основных приемов пищи, а от перекусов. Это исследование, проведенное Университетом штата Огайо, проливает свет на то, как эти привычки перекусывать могут влиять на общее состояние здоровья и наше питание, пишет Fox News.

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Результаты исследования показали, что взрослые люди ежедневно потребляют от 400 до 500 калорий только за счет перекусов. Это больше, чем средний завтрак, который составляет около 300-400 калорий. При этом в таких закусках, как правило, мало белка, витаминов и минералов, и на них приходится около трети дневного потребления сахара.

Авторы исследования проанализировали пищевые привычки более 23 000 взрослых и обнаружили, что наиболее распространенными перекусами являются полуфабрикаты с высоким содержанием жиров и углеводов, такие как сладости и напитки с высоким содержанием сахара, что грозит риском развития диабета и многих других опасных заболеваний. Удивительно, но фрукты и овощи составляли лишь около 5 % калорий, потребляемых во время перекусов.

Интересным аспектом исследования стало изучение того, как различаются привычки перекусов у людей с разным уровнем сахара в крови. Например, люди с диабетом 2 типа, которые контролируют свое состояние, как правило, едят меньше сладких закусок и в целом перекусывают реже, чем люди без диабета или с преддиабетом.

Хотя эти выводы могут показаться тревожными, не все перекусы обязательно вредны. Перекусы могут быть отличным способом поддержания энергии и стабилизации уровня сахара в крови, но важно делать разумный выбор, говорят ученые. Например, сочетание различных макронутриентов, таких как полезные жиры, углеводы и белки, может сделать перекусы более здоровыми. Также рекомендуется выбирать необработанные продукты, такие как свежие фрукты, овощи, орехи и цельное зерно.

Исследование подчеркивает важность внимательного отношения к тому, чем мы перекусываем. Речь идет не только о том, чтобы избегать определенных продуктов, но и о сбалансированном питании в течение дня. Такой подход позволяет выбирать более здоровые продукты и помогает удовлетворить общие потребности в питании. Принятие разумных, обдуманных решений о перекусах может привести к улучшению общего состояния здоровья и питания.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.