Древние свитки из Петры раскрыли историю жизни набатейской женщины из первого века (фото)

Петра, древний город, известный своей архитектурой, продолжает раскрывать тайны. Благодаря древним документам ученым стало известно о женщине Аби-Адан, которая жила в I веке и владела многочисленными садами.

Два тысячелетия назад Петра была столицей мощной торговой империи, основанной набатейцами — местным народом, известным своими торговыми способностями. Функционируя как политическое, культурное и экономическое ядро региона, Петра процветала в течение многих лет, пишет Arkeonews.

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Расположенная в Иордании, Петра — древний город, известный своей необычайной высеченной в скалах архитектурой, датируемой IV веком до н. э., когда его основали набатейцы. Позже он попал под власть Римской империи.

Благодаря древним документам ученым стало известно о жившей в I веке женщине Аби-Адан, которая владела многочисленными садами Фото: Youtube/Smithsonian Channel

Город получил широкое признание благодаря своим монументальным сооружениям, высеченным в песчаниковых скалах, в частности, впечатляющему мавзолею под названием "Аль-Хазне" или "Сокровищница". Несмотря на то, что Петра оставалась скрытой в течение длительного периода, ее вновь открыли в XIX веке. Сейчас она имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древняя столица, история которой насчитывает тысячи лет, дала ценную информацию благодаря археологическим открытиям. В 1961 году команда археологов обнаружила документы, напоминающие свитки Мертвого моря, спрятанные в пещере около 2 000 лет назад.

Показанные в документальном фильме Смитсоновского канала "Священные места: Петра", эти документы проливают свет на жизнь Аби-Адан, набатейской женщины I века нашей эры. Она владела большим садом финиковых пальм у Мертвого моря, что свидетельствует об экономическом влиянии, которое могли иметь женщины в древней Петре.

Эти документы сейчас хранятся в Управлении древностей Израиля Фото: Youtube/Smithsonian Channel

Эти документы сейчас хранятся в Управлении древностей Израиля, а профессор Анна Коттон-Палтиэль из Еврейского университета в Иерусалиме является экспертом по этому вопросу. По ее словам, документы Аби-Адан имеют прежде всего юридический характер, демонстрируя не только ее грамотность, но и независимое положение в обществе.

Записи рассказывают о продаже Аби-Адан фруктовых садов таким известным фигурам, как Архелай, набатейский стратег, и мужчине по имени Шим'он. Это не только выделяет ее деловую хватку, но и социальное положение, поскольку ее земли граничили с землями набатейского царя.

Профессор Джон Хили из Манчестерского университета подчеркивает роль женщин в Петре в этот период. Беспрецедентные сведения из этой коллекции документов открывают богатство информации о людях, которые когда-то называли Петру своим домом.

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