Панды организовали собственный Facebook: что выяснили ученые

Исследователи говорят, что панды оказались вовсе не одиночками, они просто предпочитают общение на расстоянии.

Ученые выяснили, что большая панда или бамбуковый медведь, которых долгое время считали одиночками, на самом деле, ведут активную социальную жизнь. Они поддерживают связь с родней и друзьями в медвежьем Facebook, пишет New Atlas.

Наука получила новый взгляд на медведей, которые до сегодняшнего дня считали пугливыми, одинокими и довольно асоциальными.

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Новое исследование проводилось в китайском заповеднике Волонг учеными из Мичиганского государственного университета (МГУ). Вместо того, чтобы сосредоточиться на медведях, исследователи обратили внимание на деревья, на которых животные оставляли запахи-сигналы для своих сородичей. Оставленные сообщения оказались на удивление сложными.

"Как только вы начнете присматриваться, вы обнаружите на вершинах хребтов и различных медвежьих тропках деревья, отмеченные запахами, где панды часто оставляют сообщения друг для друга", — заявил ведущий автор исследования Томас Коннор.

"Эти деревья являются социальной сетью у панд. Как и Faceboo, они асинхронны, то есть вам не обязательно находиться в одном месте и в одно время, чтобы связаться с кем-либо. Панды, отмечающие своим запахом деревья, не так уже и отличаются от постов в Facebook", — говорит профессор социометрии МГУ Кен Франк.

Возможно, панды не отправляют друг другу видео с котиками, но они могут оставлять подробную информацию о своем поле, возрасте, фертильности и физических параметрах.

В рамках исследования команда извлекла ДНК из свежего помета, собранного на площади 46 квадратных километров, чтобы идентифицировать панд и выяснить, связаны ли они с другими пандами, оставляющими послания на одних и тех же деревьях.

"Мы нашли двух особей панд, находящихся на определенном расстоянии друг от друга. Даже если они не общались напрямую и не сталкивались друг с другом в "оффлайне", они обменивались информацией с помощью запахов. Это создало социальную сеть между ними", — говорит Коннор.

Интересно так же то, что поведение панд менялось в течение года. Большую часть года панды предпочитали общаться с близкими членами семьи, но во время сезона размножения, сообщений становилось гораздо больше. По словам ученых, это происходило потому, как пандам было необходимо обозначить территорию, используя деревья как карту, чтобы препятствовать инбридингу и опасной конкуренции партнеров.

Учитывая, что у самки панды есть небольшой годовой период, в течение которого размножение может быть успешным – где-то от 24 до 72 часов – эффективное общение имеет решающее значение, особенно для вида, который, по большей части, любит одиночество.

Напомним, ученые выяснили, как большие панды остаются "щекастыми", несмотря на жесткую бамбуковую диету. Большие панды питаются листьями бамбука и молодыми побегами, но имеют внушительный вес.