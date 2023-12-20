На Землю с расстояния 30 млн км пришло сообщение из глубокого космоса: это был ролик с котом (видео)

Ученые считают это одним из важнейших достижений в развитии лазерной космической связи.

Космический аппарат NASA под названием "Психея", который сейчас летит к одноименному богатому металлами астероиду, совершил настоящий подвиг в передаче сообщений на очень далекие расстояния в космосе. Аппарат передал на Землю короткий видеоролик с котом с расстояния почти 30 млн км, пишет Futurism.

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Впервые NASA осуществило передачу видео из глубокого космоса на Землю с помощью лазера. Это был первый в истории видеоролик с котом по кличке Тейтерс, который гоняется за точкой от лазерной указки в течение 15-секунд. Это видео в формате Ultra-HD с помощью технологии лазерной связи передал на Землю космический аппарат "Психея", который находился на расстоянии примерно 30 млн км от нашей планеты во время своего путешествия к астероиду (16) Психея. Кстати, главный герой видеоролика, рыжий кот по кличке Тейтерс принадлежит к одному из сотрудников Лаборатории реактивного движения NASA.

Таким образом ученые проверили возможность передачи потокового видео в космосе на огромные расстояния с помощью лазера. Такая технология очень важна для будущих миссий человечества в глубоком космосе.

По словам ученых из NASA, успешная передача видео из глубокого космоса является важнейшей вехой в развитии космической связи и передаче данных на большие расстояния. Ученые считают, что такой способ связи может изменить общение между будущими межпланетными миссиями.

Чтобы преодолеть расстояние в 30 млн км лазерному сигналу потребовалась всего 101 секунда. Это намного быстрее, чем совершалась передача данных из глубокого космоса раньше. Лазерный передатчик аппарата NASA может отправлять данные со скоростью 267 мегабит в секунду и в 10-100 раз быстрее, чем передают данные другие системы связи в космосе.

Ученые проверили возможность передачи потокового видео в космосе на огромные расстояния с помощью лазера. Такая технология очень важна для будущих миссий человечества в глубоком космосе Фото: NASA

По словам ученых, несмотря на то, что передача видео произошла на расстоянии в 30 млн км, видеоролик был доставлен быстрее на Землю, чем это может делать большинство широкополосных интернет-соединений на нашей планете.

Сначала сигнал из космоса приняли в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института, а затем через Интернет его передали в Лабораторию реактивного движения NASA. Ученые говорят, что они ждали передачу данных на Земле дольше, чем они летели к нашей планете из космоса.

В NASA считают, что новое достижение является огромным шагом вперед на пути к развитию межпланетной связи, а также к новой технологии связи, которую будут поддерживать с очень далекими космическими аппаратами.

По словам ученых, в будущем с помощью лазерной связи на Земле можно будет получать потоковое видео в высочайшем качестве с баз на Луне и Марсе.

Как уже писал Фокус, в ранней Вселенной астрономы обнаружили молекулы, которые никогда не находили раньше. Ученые обнаружили 13 молекул в составе двух древних галактик.

Также Фокус писал о том, что орбитальный аппарат обнаружил загадочную аномалию на обратной стороне Луны.