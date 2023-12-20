Осушить до дна и не напиться: ученые объяснили причину неутолимой жажды

Порой жажду попросту невозможно утолить любыми объемами воды и она кажется бесконечной, пагубно влияя на наше состояние, но у нее есть свои причины и методы борьбы с ними.

Все мы слышали мантру "Не забывайте чаще пить воду". Но людьми не так часто обсуждается причина, почему это так важно. Гидратация необходима для нескольких ключевых функций организма, таких как поддержка кровообращения, облегчение выведения отходов, поддержание температуры тела и защита органов. Хотя общая рекомендация — потреблять около двух литров воды в день, такие факторы, как диета, уровень активности и лекарства, могут влиять на эту потребность, пишет Study Finds.

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Часто возникает загадка, почему некоторые люди чувствуют себя обезвоженными, несмотря на употребление достаточного количества воды. Основная причина этого кроется в дисбалансе электролитов. Гидратация — это не только вода, но и электролиты, такие как натрий, магний и калий. Чрезмерное потребление воды может привести к разбавлению этих жизненно важных электролитов. Более того, исключительное потребление дистиллированной воды, в которой отсутствуют электролиты, усугубляет эту проблему.

Организм стремится поддерживать точный баланс жидкости, в значительной степени полагаясь на электролиты, которые помогают клеточным функциям. В то время как большинство американцев потребляют достаточное количество натрия, они часто недополучают калий и магний. Такие продукты, как бананы, кокосовая вода, картофель, фасоль, чечевица, зеленые листовые овощи, бобовые, орехи и семечки, являются отличными источниками калия и магния. Эти продукты не только способствуют лучшей гидратации, чем вода, но и играют важную роль в регулировании кровяного давления. Кроме того, они сами содержат воду, что дает двойную пользу.

Для людей, которые много потеют, например, спортсменов, поддержание баланса еще более важно. Пот выводит из организма не только воду, но и электролиты. Это объясняет, почему спортсмены часто прибегают к помощи напитков, богатых ими. Хотя эти напитки могут содержать большое количество сахара, простые углеводы способствуют усвоению жидкости в организме.

Таким образом, ощущение недостаточной гидратации, несмотря на употребление достаточного количества воды, может быть вызвано недостаточным потреблением электролитов. Вода — это всего лишь часть уравнения гидратации, работающая в тандеме с электролитами. Дисбаланс может возникнуть из-за переувлажнения или недостаточного пополнения запасов электролитов. Решение проблемы просто и не обязательно пить больше воды, но, возможно, стоит увеличить потребление фруктов и овощей, богатых калием и магнием, а также рассмотреть возможность приема электролитных добавок, особенно для тех, кто занимается спортом с высоким уровнем потливости.

Ранее Фокус писал о реальной эффективности воды в сжигании калорий и похудении. Некоторые утверждают, что большое количество жидкости способно помочь сбросить лишний вес, исследователи рассказали, так ли это на самом деле.

Также Фокус писал о настоящих сроках годности бутилированной воды. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

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