Геродот не ошибался: ученые обнаружили, что скифы делали колчаны из человеческой кожи (фото)

Скифы, древние воины-кочевники, жившие более 2 000 лет назад, славились своим грозным характером и мастерством верховой езды в бескрайних евразийских степях. Однако некоторые предания описывают их жуткие секреты.

Недавнее исследование, проведенное группой антропологов, подтверждает необычный аспект их истории: скифские воины использовали колчаны, изготовленные из кожи побежденных врагов, чтобы носить свои стрелы, пишет Arkeonews.

Живя в гармонии с пересекаемыми ими пересекаемыми ландшафтами, скифы стали искусными лучниками, способными метко стрелять на большой скорости верхом на лошадях — невероятное мастерство, которое делало их смертельными в бою.

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Исследователи изучили утверждения греческого историка Геродота об этих древних воинах. Он писал о том, что скифы использовали черепа своих врагов как сосуды для питья, пили их кровь и даже делали колчаны из кожи правых рук своих врагов. До сих пор эти рассказы воспринимались за чистую монету, но новое исследование подкрепляет эти древние рассказы научными доказательствами.

Используя современные методы анализа белков в 45 образцах кожи из 14 скифских памятников на юге Украины, исследователи определили животное происхождение большинства образцов — кожи лошадей, крупного рогатого скота, коз или овец. Однако два образца кожи были особенными — их изготовили из человеческой кожи, как и писал Геродот.

Остатки кожи, найденные исследователями на разных местах захоронения Фото: PLOS ONE (2023)

Интересно, что эти фрагменты человеческой кожи нашли только в верхних частях колчанов, тогда как остальные колчаны изготовили из шкур животных. Важно отметить, что использование человеческой кожи для изготовления оружия не было уникальным для скифов.

Человеческую кожу использовали для различных целей на протяжении всей истории, включая как переплет книг и создание жутких артефактов. С другой стороны, находка человеческой кожи у скифов дает ценную информацию об их культурных традициях.

Согласно одной из теорий, использование человеческой кожи в производстве кожи могло быть связано с религиозными или ритуальными верованиями. Скифы были известны своими сложными погребальными практиками, которые часто включали сложные ритуалы захоронения и возложения ценных вещей в могилы. Человеческую кожу могли использовать для почитания или увековечения памяти умершего.

Это исследование не только подтверждает древние легенды о скифских воинах, но и выделяет их изобретательность в изготовлении колчанов из таких материалов. Результаты исследования дают представление о культурных практиках и возможных верованиях этого древнего кочевого общества.

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