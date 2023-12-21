Ослепительное веселье: бутылки шампанского могут повредить наши глаза, — ученые

В канун праздников, когда алкогольные напитки особенно часто появляются на праздничных столах, ученые призывают людей соблюдать простую технику безопасности для сохранения зрения.

В разгар праздничных торжеств следует проявлять некоторую осторожность, открывая бутылку шампанского. Недавние исследования пролили свет на скрытую опасность пробок от шампанского, которые могут представлять риск для нашего зрения. Удивительно, но скорость и сила полета пробок может быть весьма значительной, пишет Study Finds.

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Исследование, проведенное совместной командой из США и Великобритании, показало, что давление внутри стандартной 750-миллилитровой бутылки шампанского или игристого вина примерно в три раза выше, чем в автомобильной шине. Такое сильное давление может выбросить пробку на высоту до 12 метров на скорости около 80 км в час. Это поразительный факт, который добавляет новое измерение в наше понимание этих праздничных напитков.

Более того, время, необходимое пробке, чтобы пролететь от бутылки до глаз человека, составляет менее 0,05 секунды. Такая скорость слишком велика, чтобы наш естественный рефлекс моргания мог обеспечить какую-либо защиту, в результате чего наши глаза становятся уязвимыми для травм. Возможные травмы не являются незначительными; они включают в себя такие серьезные проблемы, как постоянная слепота, отслоение сетчатки и вывих хрусталика. Это не просто теоретические риски, они имеют реальные последствия.

Внезапное высвобождение пробки под давлением может представлять серьезную опасность для глаз Фото: Unsplash

Исследование, проведенное в 2004 году, показало, что в США пробки от бутылок шампанского стали причиной 20 % травм глаз, вызванных крышками от бутылок. Хотя многие люди восстановили зрение после таких травм, в 26 % случаев, связанных с напитками под давлением, наблюдалась долгосрочная слепота.

В связи с этими выводами команда исследователей предлагает несколько профилактических мер. Среди них — предупреждающие этикетки и альтернативная упаковка, например, завинчивающиеся крышки. Их рекомендации по безопасному празднованию шампанского практичны и легко выполнимы. Охлаждение бутылки снижает как давление, так и скорость движения пробки. Держать бутылку под углом 45 градусов от людей и надавливать на пробку при ее откручивании — простые, но эффективные способы снизить риск травмирования глаз.

Это исследование — напоминание о важности безопасности во время праздников. Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить радость и отсутствие травм во время празднования, считают ученые.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.