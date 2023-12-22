Загадка центральной черной дыры Млечного Пути: каким образом рядом с ней появились звезды

Центральная сверхмассивная черная дыра нашей галактики окружена звездами. Но там такие экстремальные условия, что звезды не могли бы появиться и все же они существуют.

Еще в 30-х годах прошлого века астрономы обнаружили постоянный источник радиоволн, который указывал на то, что в центре Млечного Пути скрывается какой-то массивный объект. Позже ученые выяснили, что источником загадочных радиоволн была сверхмассивная черная дыра, которая в несколько миллионов раз больше Солнца по массе. Теперь эта черная дыра известна как Стрелец А*. Но в окрестностях черной дыры существуют очень экстремальные условия для того, чтобы могли появиться звезды, но все же они там существуют. Появились ли эти звезды возле черной дыры или же переместились сюда из других регионов галактики? Об этом пишет Space.

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По словам астрофизика Розальбы Перна из Университета Стоуни-Брук, Нью-Йорк, возле черной дыры Стрелец А* существует много молекулярных облаков, из которых появляются новые звезды. Это происходит в результате сжатия отдельных плотных участков газовых облаков. Но гравитационное и электромагнитное влияние черной дыры нарушает способность газовых облаков создавать звезды. Черная дыра просто разрывает на части отдельные участки газа, где могли бы появиться звезды.

Но дальнейшие наблюдения показали, что появление новых звезд возле черной дыры Стрелец А* происходит намного ближе к ней, чем считалось ранее. Изначально астрономы предположили, что что эти звезды переместились ближе к черной дыре, хотя сформировались в других частях нашей галактики. Но проблема в том, что недавно астрономы обнаружили возле черной дыры слишком молодые звезды, чтобы у них было время появиться где-то далеко, а затем "переехать" ближе к космическому монстру.

Черная дыра Стрелец А Фото: ESO

Как показали наблюдения Флориана Пайскера и его коллег из Кельнского университета, Германия, на расстоянии нескольких световых лет от черной дыры есть регион, условия в котором подходят для появления звезд. Это кольцо из газа пыли является холодным и защищенным от негативного влияния черной дыры.

Как и все сверхмассивные черные дыры Стрелец А* окружен аккреционным диском из газа и пыли, из которого материя попадает внутрь черной дыры. Но кольцо из газа и пыли, обнаруженное астрономами, находится н расстоянии от 5 до 30 световых лет от горизонта событий черной дыры. ТО есть предела, преодолев который уже ничто не возвращается обратно в космос.

Именно здесь ученые обнаружили молодую звезду X3a и считают, что она могла появится в газовой оболочке во внешнем кольце аккреционного диска. Эти облака газа могут стать достаточно большими, чтобы произошло сжатие под действием гравитации и повелись звезды.

Ученая считает, что события приливного разрушения вблизи черных дыр могут создать подходящие условия для формирования звезд Фото: NASA//CXC/M. Weiss

По словам Перна, обнаружение существования молодых звезд близко к черной дыре заставило астрофизиков искать объяснения их появления. Например, ученая считает, что события приливного разрушения (СПР) вблизи черных дыр могут создать подходящие условия для формирования звезд. СПР происходят, когда звезда приближается слишком близко к горизонту событий черной дыры и ее разрывает на части. Перна считает, что СПР могут взаимодействовать с аккреционным диском черной дыры таким образом, что возникают участки газа с высокой плотностью, что с поспособствует их превращению в молодые звезды.

Перна считает, что особенно активная черная дыра (то есть она очень быстро поглощает материю в больших количествах), на ранних этапах ее развития, окружена очень большим аккреционным диском. Этот диск может стать благодатной почвой для появления новых звезд из-за наличия материи с высокой плотностью.

Но теперь, когда Млечный Путь стал намного старше, черная дыра Стрелец А* успокоилась и появление новых звезд замедлилось.

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