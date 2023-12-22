Телескоп Хаббл запечатлел праздничный "стеклянный шар со снегом" в космосе (фото)

Изображение галактики, напоминающей стеклянный шар со снегом, было создано на основе данных космического телескопа в период с 2006 по 2021 год.

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NASA начинает уже встречать Рождество и Новый год и дарит всем любителям астрономии потрясающие праздничные снимки космоса. На новом составном изображении далекой галактики, она выглядит как мерцающие праздничные огни, а также напоминает, красочный стеклянный шар со снегом, пишет Space.

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Космический телескоп Хаббл сфотографировал карликовую галактику неправильной формы с миллиардами звезд под названием UGC 8091.Она находится на расстоянии 7 млн световых лет от нас. Чтобы создать светящийся эффект, который видно на снимке, ученые собрали данные, полученные с помощью двух главных камер телескопа Хаббл за период с 2006 по 2021 год.

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Эти данные пропустили через 12 фильтров, которые отбирали как разные длины волн света, охватывающие диапазон от среднего ультрафиолета до видимого красного света. По словам ученых, красные пятна — это молекулы межзвездного водорода, а "искры" внутри — это более старые звезды. На заднем плане видны и другие далекие галактики, которые находятся так далеко, что кажутся одиночными звездами.

Галактика UGC 8091 Фото: NASA

Это изображение телескопа Хаббл является не единственным снимком на праздничную тематику, который был сделан в космосе в этом году. В ноябре ученые использовали космический телескоп Уэбб для изучения того, что они назвали скоплением галактик "Рождественская елка". Скопление галактик с официальным названием MACS041, по словам ученых выглядит настолько красочно и из-за мерцающих огней, что неофициальное название походит как нельзя кстати.

Скопление галактик MACS041 Фото: NASA

Также NASA недавно опубликовало снимок еще одной космической "елки", которая на самом деле представляет собой туманность и скопление звезд. Этот объект называется NGC 2264 и находится на расстоянии в 2,5 тысячи световых лет от нас. Ученые искусственно создали нужные цвета, а также повернули туманность таким образом, чтобы она напоминала космическое праздничное дерево, как уже писал Фокус.

NGC 2264 Фото: NASA

Еще ученые из NASA опубликовали изображение остатка сверхновой Кассиопея А, которое сделал телескоп Уэбб, и оно тоже напоминает новогоднюю игрушку. Благодаря новому снимку, как уже писал Фокус, астрономы получили новую информацию об объекте, который остался после взрыва массивной звезды.

Кассиопея А Фото: NASA

Как уже писал Фокус, телескопа Хаббл сделал изображение спиральной галактики, свет которой противоречит некоторым правилам квантовой физики.

Напоминаем, что ученые обнаружили три новые экзопаленты, которые вращаются вокруг звезд очень похожих на Солнце, как уже писал Фокус.