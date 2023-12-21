Астрономы обнаружили новые планеты возле очень похожих на Солнце звезд: есть и водные миры

Согласно исследованию, обнаруженные планеты относятся к классу супер-Юпитеры и мини-Нептуны.

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Космический телескоп TESS продолжает поиск новых планет, расположенных вне Солнечной системы, то есть экзопланет. Более 5000 таких объектов считаются потенциальными планетами, но ученым нужно время, чтобы подтвердить этот статус. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysics, астрономы подтвердили существование трех планет, которые находятся в двух разных звездных системах и вращаются вокруг очень похожих на Солнце звезд, пишет Universe Today.

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Обнаруженные планеты, которые относятся к классу супер-Юпитеры и мини-Нептуны, вращаются вокруг очень похожих на Солнце звезд под названием TOI-2141 и TOI-1736. Первая звезда находится на расстоянии 250 световых лет от Земли, а вторая – на расстоянии 290 световых лет от нас.

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Звезда TOI-2141 немного старше Солнца по возрасту, но имеет почти такой же размер. Звезда TOI-1736 имеет примерно такой же возраст, как и Солнце, примерно ту же температуру, но она немного больше по размерам. При этом данная звезда является двойной звездой, то есть у нее есть более мелкий компаньон.

Астрономы обнаружили возле звезды TOI-2141 всего одну планету, названную TOI-2141b, которая принадлежит к классу мини-Нептуны.

Что известно о планете TOI-2141b?

Она в 3 раза больше Земли по размеру;

В 24 раза больше Земли по массе;

Она имеет каменистое ядро и атмосферу, возможно наполненную газообразной водой;

Температура поверхности составляет 450 градусов Цельсия;

Полный оборот вокруг звезды планета совершает за 18 дней.

Ученые считают, что скорее всего в этой звездной системе находится только одна планета.

В звездной системе TOI-1736 астрономы обнаружили две планеты, которые вращаются вокруг более крупной звезды в двойной системе. Планеты получили название TOI-1736b и TOI-1736с.

Обнаруженные планеты, которые относятся к классу супер-Юпитеры и мини-Нептуны, вращаются вокруг очень похожих на Солнце звезд под названием TOI-2141 и TOI-1736. Первая звезда находится на расстоянии 250 световых лет от Земли, а вторая – на расстоянии 290 световых лет от нас Фото: ESO/L. Calçada

Что известно о планете TOI-1736b?

Ученые считают, что это мини-Нептун;

Она в 2,5 раза больше Земли по размерам;

Планета в 13 раз больше Земли по массе;

Полный оборот вокруг звезды совершает за 7 дней;

Температура поверхности составляет 800 градусов Цельсия.

Что известно о планете TOI-1736с?

Ученые считают, что это массивный супер-Юпитер;

Масса планеты в 9 раз больше массы Юпитера;

Астрономы считают, что у этого газового гиганта есть много спутников и на поверхности одного из них потенциально может находиться жидкая вода.

Авторы исследования говорят, что в этой же звездной системе может находится еще одна, третья планета. Но необходимо больше данных, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили на спутнике Юпитера Ио ударный кратер, хотя считалось, что их там нет. Ученые считали, что Ио является единственным миром в Солнечной системе, где нет кратеров, но оказалось, что это нет так.