Как новогодняя елка: NASA показало туманность на расстоянии 2500 световых лет от Земли (видео)

На новом изображении, а также анимации, далекое скопление звезд выглядит как праздничное космическое дерево, освещенное огнями.

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NASA представило новое изображение скопления молодых звезд под названием NGC 2264, которое также имеет прозвище "Рождественская елка". Оно расположено на расстоянии 2500 световых лет от нас. Молодые звезды, сгруппированные вместе, создают в космосе вид праздничного дерева. С помощью разных телескопов, которые показывают явления, выходящие за рамки того, что мы обычно можем видеть своими глазами, анимированная "новогодняя елка" засияла праздничным освещением, пишет Inverse.

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Звездное скопление NGC 2264 состоит из звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет, то есть это очень молодые звезды по космическим меркам. Некоторые звезды имеют массу менее одной десятой массы Солнца, но другие имеют массу в 7 раз больше массы Солнца. Видимый свет, рентгеновское излучение и инфракрасное излучение составляют праздничный образ этого звездного скопления.

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По словам ученых из NASA, новое составное изображение звездного скопления усиливает сходство с рождественской елкой (на Западе елку принято ставить на Рождество, а не на Новый год) за счет выбора цвета и вращения.

Новое составное изображение звездного скопления усиливает сходство с рождественской елкой за счет выбора цвета и вращения. Фото: NASA

Основная часть "елки" состоит из газа туманности и его окрасили в зеленый цвет, чтобы объект был более похож на праздничное дерево. Синие и белые огни, которые мигают в анимированной версии этого изображения, представляют собой молодые звезды, выпускающие рентгеновские лучи. Снимок повернули по часовой стрелке примерно на 160 градусов от астрономического стандарта Севера, чтобы показать вертикальное расположение "елки". То есть, чтобы вершина "дерева" находилась именно вверху и это усиливает сходство с новогодней елкой.

Как уже было сказано выше, ученые "оживили" звездное скопление и на анимации видны синхронизированные вспышки звезд, которые напоминают свет гирлянд. На самом деле такой синхронизации нет, и это эффект является искусственно созданным для усиления праздничного настроения изображения. Хотя звезды действительно выпускают вспышки, но не одновременно.

Как уже писал Фокус, согласно недавнему исследованию, один из спутников нашей галактики, как считают ученые, на самом деле представляет собой две отдельные структуры. По сути это две разные галактики, которые разделяет 16 тысяч световых лет. Хотя многие столетия ученые думали, что Малое Магелланово Облако является одним астрономическим объектом.

Также Фокус писал о том, что NASA успешно провело эксперимент в космосе и сделало первый шаг к лазерной связи между Землей и Марсом. Это достижение поможет передавать гораздо большие объемы данных между Землей, Луной и Марсом.