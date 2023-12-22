Как взрыв сверхновой в голове: 8 потрясающих снимков из нейробиологии

Наш мозг полон удивительных и невообразимых структур, большую часть из которых просто не увидеть невооруженным глазом. К счастью, передовые технологии позволили нам заглянуть вглубь своего разума.

В удивительном путешествии в человеческий мозг и тело ученые используют передовые методы визуализации и миниатюрных роботов, чтобы заглянуть в сложную внутреннюю жизнь нашего органа, отвечающего за принятие нами решений и наши черты характера. Они предлагают нам взглянуть на некоторые из захватывающих дух видов, открывающихся глазу и последние открытия и увлекательные исследования, стоящие за этим, пишет The Telegraph.

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Самое четкое изображение мозга. Новый магнитно-резонансный томограф, разработанный в Калифорнийском университете в Беркли, имеет разрешение в 10 раз лучше, чем у предыдущих моделей. Этот скачок вперед позволяет исследователям более детально изучить схему работы мозга, что в перспективе позволит раскрыть секреты таких заболеваний, как шизофрения и аутизм.

Изображение микроскопического кровотока в мозге крысы Фото: Alexandre Dizeux

Крошечные роботы, большой потенциал. В университетах Тафтса и Гарварда ученые создали миниатюрных роботов из человеческих клеток. Эти крошечные "антроботы", тонкие, как пряди волос, могут перемещаться по нейронной ткани в лабораторной посуде и помогать в заживлении. Представьте себе микроскопических санитаров, путешествующих внутри тела и восстанавливающих поврежденные ткани.

Благодаря современным технологиям наш мозг все больше открывается науке Фото: UC Berkeley

Роботизированный рой целителей. Эти роботы-антропоты работают не только в одиночку, они могут объединяться в "суперботы" для коллективных действий. Исследователи показали, как они преодолевают разрывы в нейронной ткани, потенциально предлагая новые способы лечения мозга.

Крошечные роботы способны предложить новые пути заживления ран в мозгу Фото: Gizem Gumuskaya/Tufts University

Данные микро-роботы могут быть тонкими, как прядь волос. Фото: Gizem Gumuskaya/Tufts University

Мини-мозги для исследования рака. В Нидерландах ученые вырастили миниатюрную кору головного мозга, чтобы понять ее развитие и изучить происхождение детских опухолей мозга. Эти органоиды имитируют структуру настоящей коры головного мозга, обеспечивая детальную модель для изучения.

Новые технологии позволили ученым заглянуть в самую глубь детского мозга Фото: Princess Maxima Center

Разгадка болезни Альцгеймера. Исследователи получили изображение астроцита, клетки мозга, в зрительной коре пациента с болезнью Альцгеймера. Эти клетки, обычно защищающие связи в мозге, атакуют синапсы, что позволяет понять, как развивается болезнь.

Ученые имеют возможность наблюдать за самыми скрытными клетками нашего мозга Фото: Massachusetts General Hospital

Визуализация болезни. Поразительное изображение, напоминающее цветущее дерево, на самом деле является спинномозговым нервом, окруженным нейронами, иммунными и опухолевыми клетками при заболевании под названием нейрофиброматоз 2-го типа. Такая визуализация помогает исследователям понять и найти методы лечения таких сложных заболеваний.

Изображение столь незаметного явления может дать ответы на давно мучающие ученых вопросы Фото: Massachusetts General Hospital

Пути распространения рака. Ученые, изучающие распространение рака мозга, получили изображение капилляров, подвергающихся нападению. Изменив клетки рака молочной железы и наблюдая за их взаимодействием с клетками мозга у мышей, они получили ценные сведения о росте опухоли и потенциальных способах борьбы с ней.

Необычного вида изображение, напоминающее кораллы, представляет большую ценность для науки Фото: Massachusetts General Hospital

Эти снимки с передовых рубежей науки показывают не только красоту человеческого тела, но и инновационные способы, с помощью которых исследователи постигают и потенциально исцеляют его. С каждым снимком и открытием мы приближаемся к разгадке тайн болезней и расстройств, открывая двери к новым методам лечения и более глубоким знаниям.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.