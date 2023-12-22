Опасность в популярном лакомстве: ученые ответили на вопрос о вреде бекона

Кроме самих нюансов употребления мяса, ученые также разобрались в вопросе целесообразности его замены на различные альтернативы, например, бекона из индейки.

Науку уже давно интересует необычный вопрос касающийся того, является ли замена обычного бекона на бекон из индейки разумным шагом для здоровья. Ученые выразили свои догадки и мнения на счет этой практики, подкрепив их последними научными исследованиями, пишет USA Today.

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И бекон из индейки, и обычный бекон относятся к категории обработанного мяса. Это означает, что они подвергаются трансформации с помощью таких добавок, как соль, сахар и жиры, не говоря уже об искусственных красителях и ароматизаторах. Почему это важно? Исследования связывают эти добавки с хроническими заболеваниями и некоторыми видами рака. Особенно опасны для здоровья соединения, используемые для консервирования мяса.

Вы можете подумать, что бекон из индейки — несомненный победитель в области здоровья, но разница может быть куда незначительнее, чем вы думаете. С точки зрения питания оба вида бекона содержат одинаковое количество белка, но при этом в них много натрия и насыщенных жиров, которые связаны с хроническими заболеваниями. Однако бекон из индейки содержит меньше жира, что говорит в его пользу.

Если вы любите бекон, есть хорошие новости: вам не нужно полностью от него отказываться. Главное — соблюдать умеренность. Баланс между обработанным мясом и свежими сортами может помочь снизить риск для здоровья. Если вы все-таки решили побаловать себя, сочетайте бекон с такими богатыми питательными веществами продуктами, как авокадо, бананы или шпинат. В этих продуктах много калия, который может противодействовать повышению кровяного давления под влиянием натрия.

Хотя бекон из индейки нельзя назвать здоровой пищей, он немного лучше, чем обычный бекон, благодаря меньшему содержанию жира. Однако и то, и другое следует употреблять в умеренных количествах в рамках сбалансированной диеты, богатой свежими продуктами с высоким содержанием питательных веществ. Наслаждайтесь любимыми продуктами, но не забывайте о том, как они вписываются в общий рацион.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.