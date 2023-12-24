Качели для пингвинов: полярники показали, как развлекаются пернатые (видео)

Украинские ученые показали пингвинов, которые качались на айсберге. К привычным для острова Галиндез субантарктическим пингвинам присоединились пингвины Адели.

Украинские полярники показали, как отдыхают пингвины в Антарктике. Они сняли пернатых, которые качались на небольшом айсберге. Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Обнаружил пингвинов за таким интересным занятием системный механик 28-й Украинской антарктической экспедиции и драйвер Александр Милашевский во время морского выезда.

Как можно увидеть на видео, группка пернатых собралась на небольшом ледовом массиве и качалась. Полярники говорят, что к субантарктическим пингвинам, которых возле станции более 5 тысяч, присоединились пингвины Адели.

Отмечается, что именно этих пернатых мало на острове Галиндез. После интересного отдыха птицы продолжили путешествие в поисках крила в океане.

Напомним, в начале ноября украинские полярники рассказывали, что пингвины возле станции "Академик Вернадский" порадовали первыми яйцами. Пернатые создают пары и ухаживают за своими детьми вместе. Сообщалось, что птицы откладывают по два яйца, однако иногда — три.

Сотрудники Национального антарктического научного центра рассказывали, что успешность гнездования пингвинов зависит от многих факторов. В частности, количество криля в море должно быть достаточным для птиц. Также важно, сколько хищников будут охотиться за яйцами и будут ли сильные снегопады.

Кроме того, весной этого года полярники показали пингвина Адели с интересной генетической мутацией. Она влияет на количество пигмента в перьях, поэтому птица отличается от других интересным окрасом.