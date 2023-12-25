Необычная "космическая парочка": ученые обнаружили черную дыру-спутник древней звезды

Открытие ученых настолько необычно, что они ввели для него новый класс объектов и с нетерпением ждут возможности изучить его получше и узнать о темном периоде Вселенной.

В бескрайних просторах Вселенной наше понимание небесных явлений продолжает расти, часто меняя нашу перспективу. Одним из таких интригующих аспектов является образование черных дыр — загадочных областей пространства-времени с настолько сильным гравитационным воздействием, что ничто, даже свет, не может вырваться из их пределов. Традиционно считалось, что черные дыры образуются из остатков массивных звезд. Однако последние исследования говорят о более разнообразной истории их возникновения, особенно в период становления Вселенной, пишет The New York Times.

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Группа астрономов под руководством доктора Приямвады Натараджан из Йельского университета обратила внимание на древний квазар, известный как UHZ-1. Этот квазар, яркий небесный объект, источником энергии которого является черная дыра — не просто космическое чудо, он относится к тому времени, когда возраст Вселенной составлял менее 500 миллионов лет. Обычно считается, что черные дыры — это конечная стадия развития массивных звезд, но огромный размер и раннее существование черной дыры в центре UHZ-1 говорят о другом: она могла образоваться непосредственно из коллапсирующего облака первородного газа, минуя жизненный цикл звезды.

Открытие UHZ-1 и сопутствующей ей черной дыры, которая поразительно велика для своего возраста, бросает вызов нашему пониманию космической эволюции. Эти находки являются частью более широкой загадки, связанной с происхождением сверхмассивных черных дыр — невообразимых исполинов, что скрываются в центрах большинства галактик, включая наш Млечный Путь. Загадка становится еще сложнее, если учесть, что эти космические гиганты слишком велики, чтобы образоваться из черных дыр, оставшихся после первого поколения звезд, учитывая возраст Вселенной.

Этот новый класс объектов, который исследователи назвали "галактиками со сверхмассивными черными дырами", может стать ключом к разгадке секретов ранней эволюции Вселенной. Для наблюдения за этими далекими галактиками исследователи использовали рентгеновскую обсерваторию Чандра и космический телескоп Джеймса Уэбб, используя такие космические явления, как гравитационное линзирование, для увеличения и изучения столь далеких объектов.

Последствия этих открытий огромны. Понимание того, как образовались эти ранние сверхмассивные черные дыры, может многое рассказать о темных временах Вселенной и о природе самого космоса. Это также ставит важные вопросы о росте и эволюции галактик и черных дыр на протяжении миллиардов лет. Хотя эти первые находки многообещающие, они представляют собой лишь вершину космического айсберга в этой области исследований. По мере того как технологии, подобные космическому телескопу Джеймса Уэбба, будут углубляться в прошлое Вселенной, наверняка откроются новые секреты, которые продолжат ставить под сомнение и менять наши представления о космосе.

Ранее Фокус писал о заявлении ученого о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Британский астрофизик считает, что в ближайшем будущем на планетах вне Солнечной системы будет обнаружена внеземная жизнь. Но есть один нюанс.

Также Фокус писал о новой теории происхождения жизни на нашей планете, кардинально отличающейся от имеющейся. Исследователи полагают, что учебники неправильно относятся к происхождению жизни на нашей планете.