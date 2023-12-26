Расследование века. Ученые распознали истинное лицо Санты: не похоже ни на чье другое

Исследователи использовали программное обеспечение, чтобы идентифицировать настоящее лицо Санта-Клауса.

Санта-Клаус, очевидно, является одним из самых узнаваемых людей на планете. Предыдущие исследования уже показали, что дети в возрасте трех лет могут узнать Санту по характерному внешнему виду, а дети в разных уголках планеты поколениями твердят взрослым, что его невозможно спутать с другими пожилыми бородатыми мужчинами, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, что делает седовласого Санту таким узнаваемым во всем мире. В ходе исследования ученые использовали программное обеспечение (ПО) и использовали его, чтобы доказать, что он действительно обладает уникальным лицом, отличающим Санту от множества других седовласых бородатых мужчин.

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По словам руководителя исследования, клинического генетика из Манчестерского университета, доктора Томаса Райта, они с коллегами задались вопросом, что именно делает Санту таким узнаваемым: его одежда, борода или лицо?

До сих пор никто систематически и научно не исследовал современное лицо Санта-Клауса, а потому Райт с коллегами обучили алгоритм глубокого обучения распознаванию лиц, аналогичный ПО для распознавания лиц, используемому в современных смартфонах и идентификации людей в цифровых библиотеках фото, используя несколько фото Санты. Далее они использовали По для изучения дополнительных фото Санта-Клауса, а также других взрослых мужчин и пожилых мужчин с бородами.

По словам Райта, стоит отметить, что используемый учеными алгоритм, ориентируется только на черты лица, игнорируя одежду человека или цвета, присутствующие на фото. Таким образом команда хотела узнать, есть ли у Санты определенный фенотип, который выделяет его из толпы других мужчин с седой бородой.

В результате ученые обнаружили, что лицо Санты отличается от других лиц мужчин. Более того, ученые также обнаружили, что Санта также чрезвычайно отличается от изображений Святого Николая, раннехристианского епископа с Ближнего Востока, и Уолтера Клемента Шилдса, жителя Аляски начала 20-го века, недавно предложенного в качестве прототипа Санты.

Авторы исследования отмечают, что намерены продолжить исследование, чтобы понять, смогут ли пройти этот тест другие преданные имитаторы Санта-Клауса. Кроме того, по словам команды, данное программное обеспечение можно использовать для получения "оценки сходства с Сантой". Райт также отмечает, что в будущем они с командой хотели бы провести дополнительные исследования, чтобы понять, имели ли другие фольклорные персонажи, такие как Зубная фея, Робин Гуд и Мальчик-с-пальчик, отдельные узнаваемые лица.

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