Настоящий Санта-Клаус. В Турции археологи нашли гробницу Святого Николая (фото)

Захоронение находилось в затопленной поднимающимся Средиземным морем церкви, которая находилась под другим храмом, построенным в течение нескольких столетий позже.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в Турции эксперты обнаружили потрясающую гробницу в древней церкви, которая принадлежала Святому Николаю, пишет Express.

Древняя гробница была затоплена водой после того, как в Средние века в Средиземном море поднялся уровень моря. Но спустя более 1600 лет археологам удалось раскопать гробницу из церкви в городке Демре в районе Анталии на юге Турции.

[ + – ] Древняя гробница была затоплена водой после того, как в Средние века в Средиземном море поднялся уровень моря

Византийская церковь была построена на древнем фундаменте другой дополнительной церкви и использовалась православными христианами как молитвенный дом между 5 и 12 веками. Место окружено статуями Святого Николая.

Построенная над первоначальным зданием еще в 520 году для защиты священной гробницы, эксперты обнаружили дополнительную церковь еще в 2017 году. Мозаика и каменный пол под ней помогли специалистам найти первоначальную церковь, а теперь и могилу святого Николая.

Первая церковь была затоплена с подъемом Средиземного моря, а несколько столетий спустя наверху был построен новый храм.

[ + – ] Святой Николай жил между 270 и 343 годами и известен тем, что унаследовал деньги, которые он раздавал бедным

"Теперь мы достигли остатков первой церкви и пола, на который ступал сам Святой Николай", — рассказали ученые.

Святой Николай жил между 270 и 343 годами и известен тем, что унаследовал деньги, которые он раздавал бедным. Одна история о том, как он пожертвовал мешки с золотом трем девушкам, чтобы спасти их от проституции, особенно известна.

История гласит, что святой Николай подкрался к их окнам посреди ночи и бросил золото в их спальни в качестве приданого, чтобы спасти их от публичного позора. Он был раннехристианским епископом во времена Римской империи и также получил имя Николай Чудотворец.

[ + – ] Хотя мало что известно о Святом Николае, все согласны с тем, что его легенда о дарении подарков была замечена как источник вдохновения для Санта-Клауса

Хотя мало что известно о Святом Николае, все согласны с тем, что его легенда о дарении подарков была замечена как источник вдохновения для Санта-Клауса. Святой Николай был также набожным христианином, который следовал учению Иисуса о продаже всего мирского имущества и помощи бедным.

Напомним, что ранее следователи совершил другое не менее интересное археологическое открытие. Так, в Сирии они наткнулись на самую редкую мозаику, на которой изображена Троянская война. На завораживающем произведении искусства изображены солдаты, несущие мечи и щиты, а также их имена и изображениями свирепых амазонок, сражавшихся на стороне народа Трои.