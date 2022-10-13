В Сирии обнаружили самую редкую мозаику, изображающую Троянскую войну (фото)

Потрясающее произведение искусства римской эпохи украшено солдатами, несущими мечи и щиты, а также их именами и изображениями свирепых амазонок, сражавшихся на стороне народа Трои.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в Сирии ученые нашли уникальную мозаику. Редкая находка размером 120 квадратных метров изображала сцены Троянской войны — легендарной войны между древними греками и жителями Трои более 2000 лет назад, пишет The Daily Mail.

Потрясающее произведение искусства римской эпохи, созданное 1600 лет назад, украшено солдатами, несущими мечи и щиты, а также их именами и изображениями свирепых амазонок, сражавшихся на стороне народа Трои.

[ + – ] Мозаика является последней, найденной в Растане — городе на севере Сирии

Мозаика является последней, найденной в Растане — городе на севере Сирии. По мнению ученых, она находилась на полу древней бани, однако, чтобы точно в этом убедиться им нужно провести дополнительные исследования.

Среди сцен, которые показывает мозаика, особенно выделяется редкое изображение древних воинов-амазонок, которые сражались на стороне народа Трои. В древнегреческой мифологии — амазонки — народ женщин-воительниц.

Двумя самыми известными царицами амазонок были Пентесилея, принимавшая участие в Троянской войне, и ее сестра Ипполита, обладательница волшебного пояса, подаренного ей богом войны Аресом. В древнегреческой и римской мифологии герой-полубог Геракл убил Ипполиту, королеву амазонок, в одном из своих 12 подвигов. На мозаике также изображен Нептун, древнеримский бог моря, и 40 его любовниц.

[ + – ] Потрясающее произведение искусства римской эпохи было создано 1600 лет назад

Между учеными давно ведутся споры о том, происходила ли Троянская война в реальности, однако в результате было найдено достаточно доказательств, чтобы многие историки утверждали ее истинность, хотя гигантского деревянного коня так и не нашли.

Мозаика является самым важным археологическим открытием в Сирии с тех пор, как 11 лет назад в стране начался конфликт. Каждая панель была заполнена маленькими цветными камнями квадратной формы размером около 12 мм с каждой стороны.

"Пока мы не можем определить тип здания, будь то общественная баня или что-то еще, потому что мы еще не закончили раскопки", — заключили археологи.

Напомним, что ранее эксперты нашли другую не менее захватывающую византийскую мозаику. Так, находка была сделана фермером в Газе. Ярко раскрашенная реликвия была украшена 17 изображениями зверей и птиц.