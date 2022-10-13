У Сирії виявили найрідкіснішу мозаїку, яка зображує Троянську війну (фото)

Приголомшливий витвір мистецтва римської епохи прикрашений солдатами, що несуть мечі та щити, а також їх іменами та зображеннями лютих амазонок, що билися на боці народу Трої.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Сирії вчені виявили унікальну мозаїку. Рідкісна знахідка розміром 120 квадратних метрів зображала сцени Троянської війни — легендарної війни між давніми греками та жителями Трої понад 2000 років тому, пише The Daily Mail.

Приголомшливий витвір мистецтва римської епохи, створений 1600 років тому, прикрашений солдатами, що несуть мечі та щити, а також їх іменами та зображеннями лютих амазонок, що билися на боці народу Трої.

[ + – ] Мозаїка є останньою, знайденою в Растані – місті на півночі Сирії

Мозаїка є останньою, знайденою в Растані – місті на півночі Сирії. На думку вчених, вона перебувала на підлозі стародавньої лазні, проте, щоб точно в цьому переконатися, їм потрібно провести додаткові дослідження.

Серед сцен, що їх показує мозаїка, особливо вирізняється рідкісне зображення древніх амазонок, що боролися за народ Трої. У давньогрецькій міфології – амазонки – народ жінок-войовниць.

Двома найвідомішими царицями амазонок були Пентесілея, яка брала участь у Троянській війні, та її сестра Іпполіта, володарка чарівного поясу, подарованого їй богом війни Аресом. У давньогрецькій і римській міфології герой, напівбог Геракл убив Іпполіту, королеву амазонок, в одному зі своїх 12 подвигів. На мозаїці також зображений Нептун, давньоримський бог моря, та 40 його коханок.

[ + – ] Приголомшливий витвір мистецтва римської епохи було створено 1600 років тому

Між вченими давно відбуваються суперечки про те, чи відбувалася Троянська війна насправді, проте в результаті було знайдено достатньо доказів, щоб багато істориків стверджували її правильність, хоча гігантського дерев'яного коня так і не знайшли.

Мозаїка є найважливішим археологічним відкриттям у Сирії відтоді, як 11 років тому у країні розпочався конфлікт. Кожна панель була заповнена маленьким кольоровим камінням квадратної форми розміром близько 12 мм з кожного боку.

"Поки ми не можемо визначити тип будівлі, чи то громадська лазня, чи щось ще, тому що ми ще не закінчили розкопки", — підсумували археологи.

Нагадаємо, що раніше експерти знайшли іншу не менш захоплюючу візантійську мозаїку. Так, знахідка була зроблена фермером у Газі. Яскраво розмальована реліквія була прикрашена 17 зображеннями звірів та птахів.