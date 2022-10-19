Справжній Санта-Клаус. У Туреччині археологи знайшли гробницю Святого Миколая (фото)

Поховання було в церкві, затопленій Середземним морем, що піднімається. Церква розташовувалася під іншим храмом, побудованим за кілька століть потому.

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У ході своїх недавніх археологічних розкопок у Туреччині експерти виявили приголомшливу гробницю в стародавній церкві, яка належала Святому Миколаю, пише Express.

Стародавня гробниця була затоплена водою після того, як у Середні віки в Середземному морі піднявся рівень моря. Але після понад 1600 років археологам вдалося розкопати гробницю з церкви в містечку Демре в районі Анталії на півдні Туреччини.

[ + – ] Стародавня гробниця була затоплена водою після того, як у Середні віки в Середземному морі піднявся рівень моря

Візантійська церква була побудована на стародавньому фундаменті іншої додаткової церкви та використовувалася православними християнами як молитовний дім між 5 і 12 століттями. Місце оточене статуями Святого Миколая.

Збудовану над первісною будівлею ще в 520 році для захисту священної гробниці, експерти виявили додаткову церкву ще у 2017 році. Мозаїка та кам'яна підлога під нею допомогли фахівцям знайти первісну церкву, а тепер і могилу святого Миколая.

Перша церква була затоплена підйомом Середземного моря, а через кілька століть нагорі був побудований новий храм.

[ + – ] Святий Миколай жив між 270 і 343 роками та відомий тим, що успадкував гроші, які він роздавав бідним

"Тепер ми досягли залишків першої церкви та підлоги, на яку ступав сам Святий Миколай", — розповіли вчені.

Святий Миколай жив між 270 та 343 роками і відомий тим, що успадкував гроші, які він роздавав бідним. Одна історія про те, як він пожертвував мішки із золотом трьом дівчатам, щоб урятувати їх від проституції, особливо відома.

Історія говорить, що святий Миколай підкрався до їхніх вікон посеред ночі та кинув золото в їх спальні як посаг, щоб врятувати їх від публічної ганьби. Він був ранньохристиянським єпископом за часів Римської імперії і отримав ім'я Микола Чудотворець.

[ + – ] Хоча мало що відомо про Святого Миколая, всі погоджуються з тим, що його легенда про дарування подарунків була помічена як джерело натхнення для Санта-Клауса

Хоча мало що відомо про Святого Миколая, всі погоджуються з тим, що його легенда про дарування подарунків була помічена як джерело натхнення для Санта-Клауса. Святий Миколай був також побожним християнином, який дотримувався вчення Ісуса про продаж усього мирського майна й допомогу бідним.

Нагадаємо, що раніше дослідники здійснили інше не менш цікаве археологічне відкриття. Так, у Сирії вони натрапили на найрідкіснішу мозаїку, на якій зображено Троянську війну. На творі мистецтва, що зачаровує, зображені солдати, які несуть мечі та щити, а також їхні імена та зображення лютих амазонок, які билися на боці народу Трої.