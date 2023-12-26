Следы на песке. Камера аппарата MRO сделала интересный снимок поверхности Марса (фото)

Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter продолжает раскрывать тайны марсианской геологии.

NASA показало новый снимок, на котором запечатлена поразительная география Марса, пишет Futurism.

На снимке видны захватывающие узоры на поверхности Красной планеты в виде ребристых линий. Они были оставлены льдом, который постепенно продвигается по ландшафту.

Снимок был сделан орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), он вышел на орбиту Красной планеты в 2006 году.

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Такие образования, которые оставляют линии на поверхности планеты, ученые называют ледяным потоком. Несмотря на то, что Марс – это пустынный мир, он еще и холодных, в некоторых самых прохладных уголках планеты лед смешивается с песком. На планете есть северная и южная полярные шапки, которые покрыты слоем льда и пыли. На Марсе также наблюдаются сезонные ледяные шапки, которые преимущественно состоят из сухого льда, он образуется над более постоянным слоями водяного льда.

Линии на поверхности Марса. Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona

На изображение космического аппарата попали образования льда за пределами полярных шапок Марса. В NASA объяснили, что лед скользит по склону вниз, увлекая за собой камни и грунт. Такое продвижение льда на Марсе может продолжаться на протяжении тысячи лет, создавая характерные борозды на поверхности.

Образования льда представляют большой интерес для науки, так как позволяют изучить историю климата Марса.

Аппарат MRO играют важную роль в подобных исследованиях. Благодаря прибору HiRISE, который назван "самой мощной камерой, когда-либо отправленной на другую планету", аппарат может рассмотреть детали марсианского ландшафта. С помощью других своих инструментов MRO может даже отслеживать распределение пыли в атмосфере, а также рассмотреть остатки давно высохших водоемов.

Еще в 2011 году MRO обнаружил первые признаки вышеупомянутых щитов сухого льда на Марсе. Также ученые смогли доказать, что марсианские ледники движутся.

Напомним, добраться до Марса в 2 раза быстрее поможет новый двигатель. В США считают, что нужно поспешить с пилотируемым полетом на Марс, пока этого не сделал Китай.