Космическая гонка между США и Китаем. Добраться до Марса в 2 раза быстрее поможет новый двигатель

В США считают, что нужно поспешить с пилотируемым полетом на Марс, пока этого не сделал Китай.

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За последние 5 лет Китай неоднократно удивлял американцев быстрым прогрессом в своей программе освоения космоса, посадкой лунохода на обратной стороне Луны и завершением строительства собственной космической станции "Тяньгун". Эти достижения показывают, что между КНР и США разворачивается новая космическая гонка и на этот раз она касается первой пилотируемой миссии на Марс. Каждая из двух стран хочет стать первой, которая высадит своих астронавтов на Красной планете. США могут победить в этой гонке благодаря ученым из Национальной лаборатории Айдахо, пишет Phys.

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Ученые из Национальной лаборатории Айдахо при Министерстве энергетики США возглавляют группу исследователей, которые работают над расширением возможностей ядерного теплового двигателя. С помощью этого двигателя NASA надеется сократить время путешествия на Марс в 2 раза. Пока что NASA планирует отправить первых астронавтов на Марс к 2040 году, но, чтобы не просто осуществить этот план, а и сократить время полета на Красную планету, сейчас идет работа над новыми типами двигателей.

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По словам Билла Нельсона, администратора NASA, не очень практично отправляться на Марс с помощью обычных двигателей. Такой полет займет от 7 до 9 месяцев. Чтобы вернуться обратно, астронавтам придется ждать год или даже два, пока Марс и Земли выстоятся таким образом, чтобы время полета было максимально коротким. Поэтому нужно создать ядерный электрический или ядерный тепловой двигатель, который поможет добраться до Марса примерно в 2 раза быстрее.

Чем быстрее астронавты доберутся до Марса, тем меньше им нужно будет еды, воды воздуха, и тем меньше они будут подвергаться влиянию опасного космического излучения. Последнее, как известно может очень негативно сказаться на здоровье астронавтов.

В США считают, что нужно поспешить с пилотируемым полетом на Марс, пока этого не сделал Китай Фото: space.com

Сейчас ракеты-носители используют традиционные двигатели, которым нужно много топлива. Для путешествий на Марс такого топлива необходимо очень много, что увеличит вес ракеты. С помощью химического двигателя космический корабль долетит до Марса, но двигатель, работающий на ядерном реакторе, будет более экономичным. Нагревая замерзающий водород до высоких температур и используя выхлопные газы в качестве движущей силы, такой двигатель мог бы продолжать ускорять корабль во время его долгого путешествия. на Марс, сократив время путешествия. Сейчас ученые из Национальной лаборатории Айдахо работают над улучшением контроля над скоростью двигателя, повышением его эффективности и контролем выделения тепла.

В то же время ученые из Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США работают над возрождением проекта создания ядерного теплового двигателя, который начался в 70-х годах прошлого века, но затем был заброшен. Ученые считают, что вместе с компанией Lockheed Martin они смогут успешно протестировать новую ракету-носитель с ядерным двигателем уже в 2027 году. Американские ученые считают, что они смогут совершить технологический прорыв, что позволит полететь астронавтам на Марс к 2040 году намного быстрее.

Чем быстрее астронавты доберутся до Марса, тем меньше им нужно будет еды, воды воздуха, и тем меньше они будут подвергаться влиянию опасного космического излучения. Последнее, как известно может очень негативно сказаться на здоровье астронавтов Фото: NASA

В Китае похоже также работают над собственным проектом ядерной двигательной установки для космических ракет. В ноябре прошлого года появилась информация о том, что Китай собирается построить космические корабли с ядерными электрическими двигателями. Скорее всего, это связано с тем, что КНР планирует определить США в плане первой пилотируемой миссии на Марс, считают эксперты. Пока что известно, что планы Китая предусматривают отправку астронавтов на Марс в середине 2030-х годов. Поэтому американские эсперты считают, что нужно поспешить с пилотируемым полетом на Марс, пока этого не сделал Китай.

Как уже писал Фокус, новый марсианский вертолет NASA проходит испытания в двух разных мирах. Новые вертолеты на Марсе являются важнейшими составляющими миссии по доставке образцов местной почвы на Землю.