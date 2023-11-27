Новый марсианский вертолет NASA проходит испытания в двух разных мирах (видео)

Новые вертолеты на Марсе являются важнейшими составляющими миссии по доставке образцов местной почвы на Землю.

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В то время как марсианский вертолет Ingenuity продолжает бить рекорды как по скорости полета, так и по высоте, инженеры NASA на Земле работают над тестированием лопастей из углеродного волокна для марсианских вертолетов следующего поколения. Ученые впервые используют испытания на двух мирах для разработки необходимых улучшений для следующего поколения летающих аппаратов на Марсе. Эти вертолеты будут лучше, чем Ingenuity и будут играть важную роль в миссии Mars Sample Return, в рамках которой образцы марсианской почвы будут доставлены на Землю в начале 2030-х годов, пишет IFLScience.

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Ныне действующий марсианский вертолет Ingenuity продолжает удивлять ученых, ведь он может делать больше, чем планировали инженеры изначально. Начиная с весны 2021 года вертолет уже выполнил 66 полетов на Марсе, хотя изначально планировать всего 5 полетов. Во время 25 полета вертолет установил рекорд дальности полета – 704 метра, во время 62 полета он установил рекорд скорости – 10 м/с, а во время 61 полета установил рекорд высоты – 24 метра над поверхностью Марса.

По словам ученых из NASA, за последние 9 месяцев удалось увеличить максимальную скорость полета Ingenuity и максимальную высоту, а также скорость вертикального и горизонтального ускорения и даже научились медленнее приземляться. Это предоставляет бесценные данные, которые сейчас используются для создания марсианских вертолетов следующего поколения.

Ученые говорят, что испытания нового марсианского вертолета в буквальном смысле взяли лучшее из обоих миров. На Земле есть все необходимые возможности для тестирования новых компонентов вертолета, а на Марсе существуют настоящие внеземные условия, которые невозможно воссоздать на Земле.

Новые вертолеты на Марсе являются важнейшими составляющими миссии по доставке образцов местной почвы на Землю Фото: NASA

Например, это касается атмосферного давления и гравитации на Марсе. Первое составляет менее 1% земного давления, а вторая – менее 30% земной гравитации. Поэтому скорость вращения лопастей Ingenuity составляет от 2400 до 2900 оборотов в минуту. На Земле эта скорость бы составила лишь 500–600 оборотов в минуту. Хотя марсианский вертолет весит 1,8 кг, на Марсе из-за низкой гравитации его вес составляет 680 грамм.

Сейчас инженеры NASA проводят тесты лопастей марсианского вертолета нового поколения, которые на 10 см длиннее, чем у Ingenuity и имеют более высокую прочность. Другая конструкция лопастей позволит создавать более крупные и мощные марсианские вертолеты. Во время очередного теста ученые смогли раскрутить эти лопасти до 3500 оборотов в минуту, что намного больше, чем скорость вращения лопастей у вертолета Ingenuity. Ученые считают, что эти лопасти уже можно использовать в готовой версии марсианских вертолетов нового поколения.

Эти новые вертолеты будут использовать в рамках миссии Mars Sample Return, когда образцы местной почвы, собранные марсоходом Perseverance, будут доставлены на Землю в начале следующего десятилетия. Вертолеты должны будут собрать специальные емкости с марсианской породой и доставить их к посадочному модулю, откуда те отправятся на маленькой ракете на орбиту. Там образцы заберет космический аппарат и доставит их на Землю.

Новые марсианские вертолеты будут отличаться по конструкции от Ingenuity. Они будут иметь комплект из четырех колес, чтобы с их помощью подъехать к емкости с образцом на поверхности Марса и забрать ее. На данный момент марсоход Perseverance собрал 23 образца местной почвы, но должен собрать еще 15.

Как уже писал Фокус, NASA решило сотрудничать с компанией Blue Origin, вместо компании SpaceX для реализации новой миссии на Марс.