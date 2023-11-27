Космічні перегони між США та Китаєм. Дістатися до Марса у 2 рази швидше допоможе новий двигун

У США вважають, що потрібно поспішити з пілотованим польотом на Марс, поки цього не зробив Китай.

Related video

За останні 5 років Китай неодноразово дивував американців швидким прогресом у своїй програмі освоєння космосу, посадкою місяцеходу на зворотному боці Місяця і завершенням будівництва власної космічної станції "Тяньгун". Ці досягнення показують, що між КНР і США розгортаються нові космічні перегони і цього разу вони стосуються першої пілотованої місії на Марс. Кожна з двох країн хоче стати першою, яка висадить своїх астронавтів на Червоній планеті. США можуть перемогти в цих перегонах завдяки вченим із Національної лабораторії Айдахо, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені з Національної лабораторії Айдахо при Міністерстві енергетики США очолюють групу дослідників, які працюють над розширенням можливостей ядерного теплового двигуна. За допомогою цього двигуна NASA сподівається скоротити час подорожі на Марс у 2 рази. Поки що NASA планує відправити перших астронавтів на Марс до 2040 року, але, щоб не просто здійснити цей план, а й скоротити час польоту на Червону планету, наразі триває робота над новими типами двигунів.

Важливо

Нова енергетична гра NASA: плутоній-238 для подорожей у далекий космос

За словами Білла Нельсона, адміністратора NASA, не дуже практично вирушати на Марс за допомогою звичайних двигунів. Такий політ займе від 7 до 9 місяців. Щоб повернутися назад, астронавтам доведеться чекати рік або навіть два, доки Марс і Земля вистояться таким чином, щоб час польоту був максимально коротким. Тому потрібно створити ядерний електричний або ядерний тепловий двигун, який допоможе дістатися до Марса приблизно у 2 рази швидше.

Що швидше астронавти доберуться до Марса, то менше їм потрібно буде їжі, води, повітря, і то менше вони піддаватимуться впливу небезпечного космічного випромінювання. Останнє, як відомо, може дуже негативно позначитися на здоров'ї астронавтів.

У США вважають, що потрібно поспішити з пілотованим польотом на Марс, поки цього не зробив Китай Фото: space.com

Нині ракети-носії використовують традиційні двигуни, які потребують багато палива. Для подорожей на Марс такого палива необхідно дуже багато, що збільшить вагу ракети. За допомогою хімічного двигуна космічний корабель долетить до Марса, але двигун, що працює на ядерному реакторі, буде більш економічним. Нагріваючи замерзаючий водень до високих температур і використовуючи вихлопні гази як рушійну силу, такий двигун міг би продовжувати прискорювати корабель під час його тривалої подорожі на Марс, скоротивши час подорожі. Зараз вчені з Національної лабораторії Айдахо працюють над поліпшенням контролю над швидкістю двигуна, підвищенням його ефективності та контролем виділення тепла.

Водночас науковці з Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США працюють над відродженням проєкту створення ядерного теплового двигуна, що розпочався в 70-х роках минулого століття, але потім був занедбаний. Вчені вважають, що разом із компанією Lockheed Martin вони зможуть успішно протестувати нову ракету-носій із ядерним двигуном уже 2027 року. Американські вчені вважають, що вони зможуть зробити технологічний прорив, що дасть змогу полетіти астронавтам на Марс до 2040 року набагато швидше.

Що швидше астронавти доберуться до Марса, то менше їм потрібно буде їжі, води, повітря, і то менше вони піддаватимуться впливу небезпечного космічного випромінювання. Останнє, як відомо, може дуже негативно позначитися на здоров'ї астронавтів Фото: NASA

У Китаї схоже також працюють над власним проектом ядерної рухової установки для космічних ракет. У листопаді минулого року з'явилася інформація про те, що Китай збирається побудувати космічні кораблі з ядерними електричними двигунами. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що КНР планує визначити США в плані першої пілотованої місії на Марс, вважають експерти. Поки що відомо, що плани Китаю передбачають відправку астронавтів на Марс у середині 2030-х років. Тому американські есперти вважають, що потрібно поспішити з пілотованим польотом на Марс, поки цього не зробив Китай.

Як уже писав Фокус, новий марсіанський вертоліт NASA проходить випробування у двох різних світах. Нові вертольоти на Марсі є найважливішими складовими місії з доставки зразків місцевого ґрунту на Землю.