Крохотные белки-вампиры держат в страхе оленей с острова Борнео: ученые раскрыли правду

Местные охотники сообщают, что эти грызуны прыгают с веток на спины животных и искусно орудуют острыми как бритва зубами, перерезая яремную вену.

На Земле обитают миллионы различных видов животных, но слава некоторых из них шагает далеко впереди их самих. Например, кистеухие белки (Rheithrosciurus macrotis), обитающие на земле и низких ветвях холмистых лесов Борнео, пишет Live Science.

Еще в 2014 году исследователи прозвали их белками-вампирами, предполагая, что они способны с помощью своих чрезвычайно острых зубов буквально перегрызть горло оленю. Тогда местные охотники сообщали, что крохотные грызуны с пушистыми хвостами рыгают на спины оленей с ветвей, а затем буквально перегрызают животным яремную вену. Охотники также утверждали, что белки лакомятся содержимым желудка жертвы, а также ее сердцем и печенью. Позже местные жители Борнео также предположили, что именно эти грызуны ответственны за нападения на домашних кур.

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К счастью, репутация кистеухих белок была восстановлена после того, как ученые из Мичиганского университета смогли установить, зачем грызунам на самом деле столь острые зубы. По словам ведущего автора исследования, биологического антрополога Эндрю Маршалла, они с коллегами обнаружили, что кистеухие белки вовсе не являются кровожадными мясоедами.

По словам команды, грызуны используют свои странные зубы, включающие большие резцы на обеих челюстях с глубокими резными гребнями, похожими на пилу, чтобы поедать чрезвычайно твердые семена. По словам Маршалла, речь идет о столь твердых семенах, что человеку потребовалось бы изрядно потрудиться с молотом в руках, чтобы расколоть их.

Отметим, что кистеухие белки также привлекают внимание местных жителей своими эффектными хвостами, которые, как правило, на 30% больше их тела. По словам ученых, хвосты этих грызунов являются одними из самых объемных среди всех млекопитающих по отношению к размеру тела. Исследователям до сих пор неизвестно, почему у белок такие большие хвосты, но предполагается, что они могут служить защитой от хищников, скрывая их крохотные тела.

Еще одной загадкой для исследователей остается то, как эти грызуны оказались на Барнео. Предыдущие исследования уже показали, что их ближайшими живыми родственниками являются южноамериканские белки, однако ученые так и не смогли обнаружить других родственников грызунов нив Азии, ни в Северной Америке.

Ранее Фокус писал о сезоне ураганов в США, который массово разрушает гнезда белок, но ученые просят им не помогать.