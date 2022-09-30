Сезон ураганов в США массово разрушает гнезда белок. Но ученые просят им не помогать

Пора бы уже понять, что кто-кто, а эти существа справятся и без нашей помощи.

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В центре событий снова оказались белки, на этот раз молодые особи массово теряют гнезда и привлекают внимание местных жителей — якобы они выглядят брошенными и потерянными. Хотя это не совсем так, пишет Spectrum Local News.

В прошлый раз белки переполошили сразу несколько штатов — из-за жары животные буквально рапластывались на земле и других поверхностях, чтобы хоть немного охладиться. Местные видели эти тушки с пушистыми хвостами, разбросанными по населенным пунктам и пугались, что начался массовый мор белок — на самом деле, они просто "прикидывались мертвыми".

На этот раз сердобольные жители Северной Каролины бьют тревогу из-за нашествия брошенных молодых белок. Дело в том, что в США начался сезон ураганов и бурь, которые часто уничтожают деревья, а вместе с ними и беличьи гнезда. В результате молодые особи оказываются на земле и выглядят слегка растерянными. Но не стоит беспокоиться. По крайней мере, так считают ученые.

Комиссия по ресурсам дикой природы Северной Каролины даже выступила с официальным заявлением, в котором людей попросили не пытаться помогать белкам — мол, справятся и без вашей помощи.

По мнению ученых, попытки помочь белкам в этой ситуации скорее навредят, чем принесут реальную пользу. По словам биолога из Комиссии по дикой природе Фалина Оуэнса, вряд ли вмешательство — "лучший способ помочь".

По словам биолога, после разрушения гнезда белка-мать примется за роботу, чтобы восстановить поврежденное гнездо и вернуть детенышей в родной дом. Однако это может занять некоторое время, а потому перемещение молодых особей скорее снизит их шансы на выживание.

Биологи настаивают, что люди попросту не смогут заботиться о детенышах белок так же хорошо, как их матери. А потому, лучшее, что мы могли бы сделать — попросту оставить этих животных в покое. Они уже не раз доказали, что вполне способны справиться с собственными проблемами.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии люди и какаду сражаются за мусор — это межвидовое противостояние настолько удивительно, что заинтересовало даже ученых.