В Австралии люди и какаду сражаются за мусор: межвидовое противостояние заинтересовало ученых

Австралийские ученые изучают противостояние интеллекта огромных птиц и человека.

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В последние годы жители пригородов Сиднея все чаще жалуются на огромных белых какаду с серым хохолком, которые устраивают целые рейды на мусорные баки с бытовыми отходами, пишет The Guardian.

Противостояние людей и какаду вышло на такой уровень, что ученые прозвали его "межвидовой гонкой инновационных вооружений" и принялись наблюдать. Так, исследования показали, что в 2018 году несколько птиц научились друг у друга открывать мусорные баки с бытовыми отходами. Тогда, подобное поведение птиц наблюдалось лишь на территории трех пригородов. Всего за год количество пригородов страдающих от набегов какаду достигло 44.

В ходе исследования ученые изучили более трех тысяч мусорных баков в четырех пригородах и выяснили, что на более чем половине из них установлены различные механизмы, которые должны помешать какаду охотиться на отходы.

[ + – ] Какаду охотятся за бытовыми отходами местных жителей. Фото: Barbara Klump/Current Biology

Ученые из Института поведения животных имени Макса Планка в Германии опросили местных жителей и задокументировали более полусотни различных способов защиты мусорных баков от огромных какаду. Так, например, в начале противостояния люди использовали кирпичи в качестве утяжеления на крышках мусорных баков. И какое-то время этот метод даже работал, а после какаду научились сбрасывать тяжелые камни с баков. По свидетельству местных жителей, птицы, казалось, испытывают некое удовлетворение, обходя все новые и новые методы защиты.

В данный момент наиболее распространенным методом защиты мусорного бака в пригородах Сиднея считается закрепление бутылок с водой на крышке мусорного бака с помощью строительных стяжек. Такой метод позволяет мусоровозам беспрепятственно забирать мусор, однако птицам не удается до него добраться. Также исследователи выяснили, что некоторые местные жители пытались размещать на мусорных баках змей или шипы, которые должны были отпугнуть какаду — увы, эти методы не были достаточно действенными.

[ + – ] Бутылки с водой защищают мусорные баки от нападений какаду. Фото: Barbara Klump/Current Biology

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении межвидового противостояния. И пришли к выводу, что методы, используемые людьми в разных регионах, могут быть схожими, так же как и поведение какаду.

Ученые считают, что какаду блестяще приспособились к жизни и противостоянию человеку из-за большого размера мозга и общительности. Эти птицы красивы и умны, однако они чертовски раздражают местных жителей своими визгами и дерзкими нападениями на мусорные баки. Поэтому, исследователи считают, что нынешняя "гонка вооружений" является нечем иным, как способом людей приспособиться к жизни с какаду.

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