В Австралії люди та какаду борються за сміття: міжвидове протистояння зацікавило вчених

Австралійські вчені вивчають протистояння інтелекту величезних птахів та людини.

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В останні роки мешканці передмість Сіднея все частіше скаржаться на величезних білих какаду з сірим чубком, які влаштовують цілі рейди на сміттєві баки з побутовими відходами, пише The Guardian.

Протистояння людей і какаду вийшло на такий рівень, що вчені прозвали його "міжвидовими перегонами інноваційних озброєнь" і почали спостерігати. Так, дослідження показали, що у 2018 році кілька птахів навчилися один в одного відкривати сміттєві баки з побутовими відходами. Тоді така поведінка птахів спостерігалася лише на території трьох передмість. Всього за рік кількість передмість какаду, що страждають від набігів, досягла 44.

Під час дослідження вчені вивчили понад три тисячі баків для сміття в чотирьох передмістях і з'ясували, що на більш ніж половині з них встановлені різні механізми, які повинні перешкодити какаду полювати на відходи.

[ + – ] Какаду полюють на побутові відходи місцевих жителів Фото: какаду и мусор

Вчені з Інституту поведінки тварин імені Макса Планка в Німеччині опитали місцевих жителів та задокументували понад півсотні різних способів захисту сміттєвих баків від величезних какаду. Так, наприклад, на початку протистояння люди використовували цеглу як обтяження на кришках баків для сміття. І якийсь час цей метод навіть працював, а потім какаду навчилися скидати важке каміння з баків. За свідченням місцевих жителів, птахи, здавалося, відчувають певне задоволення, оминаючи все нові та нові методи захисту.

Наразі найпоширенішим методом захисту сміттєвого бака в передмісті Сіднея вважається закріплення пляшок з водою на кришці сміттєвого бака за допомогою будівельних стяжок. Такий метод дозволяє сміттєвозам безперешкодно забирати сміття, проте птахам не вдається до нього дістатися. Також дослідники з'ясували, що деякі місцеві жителі намагалися розміщувати на сміттєвих баках змій або шипи, які мали відлякати какаду — на жаль, ці методи не були досить дієвими.

[ + – ] Пляшки з водою захищають баки від сміття від нападів какаду Фото: защита от какаду

У своєму дослідженні вчені зосередилися вивчення міжвидового протистояння. І дійшли висновку, що методи, використовувані людьми у різних регіонах, можуть бути схожими, як і поведінка какаду.

Вчені вважають, що какаду блискуче пристосувалися до життя та протистояння людині через великий розмір мозку та товариськість. Ці птахи красиві і розумні, проте вони страшенно дратують місцевих жителів своїми вересками та зухвалими нападами на сміттєві баки. Тому дослідники вважають, що нинішня "перегонка озброєнь" є нічим іншим, як способом людей пристосуватися до життя з какаду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дельфіна-задиру, який все літо тероризував відпочивальників на узбережжі Японії.