Сезон ураганів у США масово руйнує гнізда білок. Але вчені просять їм не допомагати

Настав час уже зрозуміти, що хто-хто, а ці істоти впораються і без нашої допомоги.

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У центрі подій знову опинилися білки, цього разу молоді особини масово втрачають гнізда та привертають увагу місцевих жителів — нібито вони виглядають покинутими та втраченими. Хоча це не зовсім так, пише Spectrum Local News.

Минулого разу білки переполошили одразу кілька штатів — через спеку тварини буквально розпластувалися на землі та інших поверхнях, щоб хоч трохи охолоне. Місцеві бачили ці тушки з пухнастими хвостами, розкиданими по населених пунктах, і лякалися, що почався масовий мор білок — насправді вони просто "прикидалися мертвими".

Цього разу жалісливі жителі Північної Кароліни б'ють на сполох через нашестя покинутих молодих білок. Річ у тому, що в США розпочався сезон ураганів та бур, які часто знищують дерева, а разом з ними і гнізда білок. У результаті молоді особини опиняються на землі і виглядають трохи розгубленими. Але не варто турбуватися. Принаймні так вважають учені.

Комісія з ресурсів дикої природи Північної Кароліни навіть виступила з офіційною заявою, в якій людей попросили не намагатися допомагати білкам — мовляв, упораються і без вашої допомоги.

На думку вчених, спроби допомогти білкам у цій ситуації швидше зашкодять, аніж принесуть реальну користь. За словами біолога з Комісії з дикої природи Фаліна Оуенса, навряд чи втручання — "кращий спосіб допомогти".

За словами біолога, після руйнування гнізда білка-мати візьметься за роботу, щоб відновити пошкоджене гніздо та повернути дитинчат до рідного дому. Однак це може зайняти деякий час, а тому переміщення молодих особин швидше зменшить їхні шанси на виживання.

Біологи наполягають, що люди просто не зможуть піклуватися про дитинчат білок так само добре, як їхні матері. А тому, найкраще, що ми могли б зробити, просто залишити цих тварин у спокої. Вони вже неодноразово довели, що цілком здатні впоратися із власними проблемами.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії люди та какаду борються за сміття — це міжвидове протистояння настільки дивовижне, що зацікавило навіть вчених.