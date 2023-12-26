Настоящая или искусственная: ученые рассказали, какую новогоднюю елку стоит выбрать и почему

Профессор лесного хозяйства поставил точку в многолетних спорах о том, какое рождественское дерево более экологично и нанесет меньше ущерба планете.

Ежегодно люди по всему миру покупают миллионы рождественских елок, как живых, так и искусственных. Например, недавний опрос, проведенный в США показывает, что около трех четвертей семей, как правило, устанавливают какое-либо рождественское дерево. Однако один вопрос остается открытым: какое дерево выбрать — искусственное или настоящее? Профессор лесного хозяйства наконец-то поставил точку в этом споре, пишет Inverse.

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По словам профессора лесного хозяйства, занимающегося вопросами устойчивого развития в Университете штата Мисисипи Кертиса Вандершаафома, в действительности ответ на вопрос о том, какое дерево выбрать, зависит от того, кому задается этот вопрос и какие факторы принимаются во внимание. Ученый также отмечает, что гораздо более полезным вопросом в данном случае является: как мне найти наиболее устойчивое дерево того вида, который я хочу получить?

Вандершаафом отмечает, что живые деревья, как и искусственные имеют свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать.

Живая рождественская ель

Когда деревья живы и продолжают расти, они поглощают углекислый газ из воздуха и используют его для получения строительных белков для своей древесины. Этот процесс позволяет удерживать парниковые газы в атмосфере, где количество углекислого газа слишком велико и способствует глобальному потеплению.

Когда дерево срезают, процесс сбора углекислого газа прекращается, а в какой-то момент срубленная ель начинает гнить и выделяет углерод. Позитивным моментом во всем этом является то, что корневая система деревьев все еще продолжит поглощать углерод и удерживать его в течение некоторого периода времени. По словам ученого, для продолжения этого цикла, как правило, лесные хозяйства высаживают новые деревья.

Происхождение дерева важно

По словам ученого, чтобы нанести наименьший вред экологии, необходимо выбирать местные виды, которые растут в вашем регионе: при отсутствии длительной транспортировки углеродный след рождественского дерева будет меньше.

Вандершааф также отмечает, что срубленное дерево с наименьшим воздействием на планету будет то, которые вы вырастили в собственном дворе. Но, увы, этот вариант подойдет не всем. В результате ученый советует обратить внимание на местные питомники, выращивающие ели, но также защищают почву от эрозии и сводят к минимуму вред поверхностным и грунтовым водам от стоков, которые могут содержать удобрения или пестициды.

Утилизация имеет значение

Исследователь отмечает, что не менее важным моментом является и утилизация рождественского дерева после праздников. В данном случае наиболее эффективным способом переработки является переработка, а потому следует найти сообщество или продавца, которые предлагают расщепить дерево или измельчить его для создания мульчи или использования в стойлах животных.

Еще одним вариантом является компостирование. По мнению эксперта, деревья можно использовать в качестве барьера от эрозии песка или почвы, а также в качестве среды обитания рыб в озерах. Если ни один из этих вариантов не подходит, ученый советует разрезать дерево на мелкие части и оставить во дворе гнить — таким образом оно станет домом для многих насекомых, птиц и даже животных.

Плюсы и минусы искусственных деревьев

Одним из наибольших плюсов искусственных деревьев является то, что они могут служить годами и почти не требуют ухода. В то же время в основном они являются продуктами нефтепереработки, а когда окажутся на свалке, на их разложения могут потребоваться сотни лет.

Вандершааф также дал несколько советов по использованию искусственной елки, чтобы максимально уменьшить ее углеродный след. Во-первых, ученый советует выбрать такое дерево, чтобы вы могли использовать его в дальнейшем в течение многих лет. Хорошие новости заключаются в том, что большинство искусственных деревьев рассчитаны на срок службы около 30 лет и более, а потому в конце концов его углеродный след в сравнении с живым срезанным деревом сведется к нулю.

Во-вторых, следует обратить внимание на материалы, из которых изготовлено искусственное дерево. Например, некоторые производители используют переработанные материалы, по крайней мере частично, что помогает уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Более короткие искусственные деревья или конструкции с меньшим количеством листвы также используют меньше пластика.

В-третьих, ученый советует не выбрасывать искусственную ель, если она надоела вам или уже не подходит для нового дома. Например, такое рождественское дерево можно попробовать перепродать, подарить или передать в благотворительный фонд — таким образом оно не окажется на свалке, а продолжит служить людям. Если эти варианты не подходят, надоевшую искусственную ель можно использовать для творчества и различных поделок.

Экономьте электричество

Ученый обращает внимание на то, что иллюминация также имеет значение. Исследователь призывает проявить благоразумие и отключать гирлянды, если они не нужны в данный момент. Кроме того, напоминает, что светодиодные светильники более энергоэффективны, чем лампы накаливания.

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