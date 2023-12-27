В Китае в гробнице нашли 2000-летний астрономический календарь

По словам археологов, календарь состоит из 23 деревянных дощечек.

В Китае археологи обнаружили необычный набор из деревянных пластин, которые могли быть древним астрономическим календарем. Артефакты нашил во время раскопок 2000-летней гробницы на юго-западе страны, пишет LiveScience.

Археологи нашли 23 деревянные пластины шириной около 2,5 см и длиной 10 см, где был изображен китайский иероглиф. Он был связан с Тяньгань Дижи или "10 небесных стволов и 12 земных ветвей" – это традиционный китайский астрономический календарь. Основанный во время династии Шан, которая правила с 1600 г. до н.э. до 1045 г. до н.э.

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Авторы открытия предположили, одна из дощечек может означать текущий год, а остальные 22 платины – другие года.

Круглые дырочки на краях каждой пластины говорят о том, что они когда-то были скреплены вместе. Но пока доподлинно неизвестно, как мог функционировать этот древний календарь.

Впервые такие предметы были найдены во время раскопок древней гробницы, несмотря на то, что практика письма на дощечках была распространена в Китае до изобретения бумаги.

Астроном Эд Крупп, директор обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе, который не участвовал в открытии считает, что такие календари являлись общепринятыми в Китае и использовались в китайской астрологии.

Он полагает, что найденный набор дощечек не выполнял функцию календаря, вместо этого, пластины были универсальны – их можно было использовать для обозначения любого года 60-летнего календарного цикла.

Он отметил сходство с практикой, которой следуют в даосском храме в китайском городе Сучжоу, где каждый год цикла представлен статуей, которая специально отмечается, когда она становится актуальной.

По мнению Круппа, находки из гробницы Улуна демонстрируют, что в ней был захоронен человек с высоким статусом.

"Артефакты в гробнице многочисленны и очень, очень высокого качества. Они сделаны из дорого материала", — говорит эксперт.

Напомним, ученые считают, что нашли самый древний в мире календарь, им удалось раскрыть секреты наскальных рисунков.