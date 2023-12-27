Найдена мумия девушки, умершей во время родов: ее мумифицировали с младенцами внутри

Находка одновременно удивила и огорчила. Сканирование выявило не один, а два плода в теле женщины, что указывало на то, что она была беременна двойней.

Недавно исследователи углубились в историю молодой египетской девушки, которая трагически погибла во время родов в древние времена. Мумифицированную молодую женщину, которой, как полагают, было от 14 до 17 лет, подробно исследовали с помощью современных технологий, пишет IFLScience.

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В 1908 году ее останки обнаружили на кладбище Эль-Багават в египетском оазисе Харга. Ее нашли с остатками плода и плаценты между ногами, что свидетельствовало об осложнениях во время родов. Вернувшись к ее мумии более века спустя, ученые использовали компьютерную томографию (КТ) для дальнейшего исследования.

То, что они нашли, одновременно удивило и огорчило. Сканирование выявило не один, а два плода в ее теле, что указывало на то, что она была беременна двойней.

Позже исследователи заметили, что у младенца, который лежал между ногами женщины, не было головы. Дальнейший осмотр показал, что голова застряла в тазу матери, что свидетельствует о том, что во время родов голова ребенка отделилась от тела — редкое и ужасное явление, известное как травматическая декапитация плода.

Вероятной причиной этой трагедии было то, что первый ребенок находился в тазовом предлежании, то есть выходил ногами вперед. В таких случаях головке ребенка бывает трудно пройти через родовые пути правильно, что приводит к серьезным осложнениям.

Исследователи подозревают, что бальзамировщики, не зная, что женщина была беременна двойней, не удалили второй плод перед мумификацией. Когда мумия естественным образом распалась, второй нерожденный ребенок мог переместиться из утробы матери в грудную полость.

"Это обследование матери и ее детей при рождении еще раз подтверждает, насколько опасными были беременность, роды и рождение, особенно в этот период времени", — пишут авторы исследования.

Тексты той эпохи показывают, что люди принимали меры для предотвращения рождения двойни с помощью заклинаний и ритуалов, поскольку боялись осложнений, связанных с этим.

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