Сокровища храма Та Прум: археологи обнаружили уникальные артефакты из песчаника (фото)

Та Прум ("предок Брахмы") имеет значение как храм, основанный Джайаварманом VII, ключевой фигурой в Кхмерской империи. Его правление длилось 37 лет, в течение которых он осуществил амбициозные строительные проекты.

Археологи, работающие в храмовом комплексе Та Прум в камбоджийском археологическом парке Ангкор, сделали необычное открытие. Во время реставрационных работ они откопали шесть статуй из песчаника, которые позволяют заглянуть в богатую историю этого древнего места, пишет HeritageDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Та Прум ("предок Брахмы") имеет значение как храм, основанный Джайаварманом VII, ключевой фигурой в Кхмерской империи. Его правление длилось 37 лет, в течение которых он осуществил амбициозные строительные проекты.

Строительство храма начали по приказу Джайфвармана в конце XII — начале XIII века нашей эры. В отличие от храмов-пирамид или храмов-горы, типичных для той эпохи, Та Прум построили по более "плоскому" кхмерскому проекту.

Недавние реставрационные работы в храме привели к удивительному открытию Фото: APSARA National Authority

Однако, когда Кхмерская империя распалась примерно в XV веке нашей эры, Та Прум оставили, и его медленно окутали силы природы. Интересно, что таким популярным храм стал после того, как в 2000 году на его территории сняли части фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

Недавние реставрационные работы в храме привели к удивительному открытию. Под платформой у южных ворот сооружения археологи обнаружили шесть статуй из песчаника, которые веками пролежали под завалами.

Нет Саймон из Департамента сохранения храмов и археологии управления APSARA рассказал, что среди этих статуй были изображения Будды, которого прикрывает змеевидный нага.

Еще одна с изображением Авалокитешвары, почитаемой бодхисаттвы, часто известной как "Господь, смотрящий вниз" и "Властелин мира". Кроме того, среди находок были две поврежденные статуи и архитектурный фронтон, украшенный сложным резным изображением Будды.

Это открытие проливает свет на религиозное и художественное наследие Та Прум, предлагая взглянуть на духовные верования и мастерство древней кхмерской цивилизации.

Открытие этих статуй не только обогащает наше понимание прошлого храма, но и предоставляет увлекательную возможность для дальнейших исследований. Такие находки вносят значительный вклад в составление пазла этого исторического места и могут вдохновить на дополнительные открытия о культуре и обычаях Кхмерской империи.

Ранее Фокус рассказывал о том, что скифы использовали человеческую кожу для изготовления колчанов. Ученые подтвердили рассказ Геродота в новом исследовании.

Также мы писали о храме богини Кубабы, найденном в Турции. Это произошло впервые в истории анатолийской археологии.