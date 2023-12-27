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Технологии и наука

Сокровища храма Та Прум: археологи обнаружили уникальные артефакты из песчаника (фото)

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Фото: APSARA National Authority | Археологи, работающие в храмовом комплексе Та Прум в камбоджийском археологическом парке Ангкор, сделали необычное открытие

Та Прум ("предок Брахмы") имеет значение как храм, основанный Джайаварманом VII, ключевой фигурой в Кхмерской империи. Его правление длилось 37 лет, в течение которых он осуществил амбициозные строительные проекты.

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Археологи, работающие в храмовом комплексе Та Прум в камбоджийском археологическом парке Ангкор, сделали необычное открытие. Во время реставрационных работ они откопали шесть статуй из песчаника, которые позволяют заглянуть в богатую историю этого древнего места, пишет HeritageDaily.

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Та Прум ("предок Брахмы") имеет значение как храм, основанный Джайаварманом VII, ключевой фигурой в Кхмерской империи. Его правление длилось 37 лет, в течение которых он осуществил амбициозные строительные проекты.

Строительство храма начали по приказу Джайфвармана в конце XII — начале XIII века нашей эры. В отличие от храмов-пирамид или храмов-горы, типичных для той эпохи, Та Прум построили по более "плоскому" кхмерскому проекту.

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Недавние реставрационные работы в храме привели к удивительному открытию
Фото: APSARA National Authority

Однако, когда Кхмерская империя распалась примерно в XV веке нашей эры, Та Прум оставили, и его медленно окутали силы природы. Интересно, что таким популярным храм стал после того, как в 2000 году на его территории сняли части фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

Недавние реставрационные работы в храме привели к удивительному открытию. Под платформой у южных ворот сооружения археологи обнаружили шесть статуй из песчаника, которые веками пролежали под завалами.

Нет Саймон из Департамента сохранения храмов и археологии управления APSARA рассказал, что среди этих статуй были изображения Будды, которого прикрывает змеевидный нага.

Еще одна с изображением Авалокитешвары, почитаемой бодхисаттвы, часто известной как "Господь, смотрящий вниз" и "Властелин мира". Кроме того, среди находок были две поврежденные статуи и архитектурный фронтон, украшенный сложным резным изображением Будды.

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Это открытие проливает свет на религиозное и художественное наследие Та Прум, предлагая взглянуть на духовные верования и мастерство древней кхмерской цивилизации.

Открытие этих статуй не только обогащает наше понимание прошлого храма, но и предоставляет увлекательную возможность для дальнейших исследований. Такие находки вносят значительный вклад в составление пазла этого исторического места и могут вдохновить на дополнительные открытия о культуре и обычаях Кхмерской империи.

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