Скарби храму Та Пром: археологи виявили унікальні артефакти з пісковика (фото)

Та Пром ("пращур Брахми") має значення як храм, заснований Джаяварманом VII, ключовою фігурою в Кхмерській імперії. Його правління тривало 37 років, протягом яких він здійснив амбітні будівельні проєкти.

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Археологи, що працюють у храмовому комплексі Та Пром в камбоджійському археологічному парку Ангкор, зробили незвичайне відкриття. Під час реставраційних робіт вони відкопали шість статуй із пісковику, які дають змогу зазирнути в багату історію цього стародавнього місця, пише HeritageDaily.

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Та Пром ("пращур Брахми") має значення як храм, заснований Джаяварманом VII, ключовою фігурою в Кхмерській імперії. Його правління тривало 37 років, протягом яких він здійснив амбітні будівельні проєкти.

Будівництво храму розпочали за наказом Джаявармана наприкінці XII — на початку XIII століття нашої ери. На відміну від храмів-пірамід або храмів-гори, типових для тієї епохи, Та Пром збудували за "пласкішим" кхмерським проєктом.

Нещодавні реставраційні роботи в храмі призвели до дивовижного відкриття Фото: APSARA National Authority

Однак, коли Кхмерська імперія розпалася приблизно в XV столітті нашої ери, Та Пром покинули, і його повільно огорнули сили природи. Цікаво, що таким популярним храм став після того, як у 2000 році на його території зняли частини фільму "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць".

Нещодавні реставраційні роботи в храмі призвели до дивовижного відкриття. Під платформою біля південних воріт споруди археологи виявили шість статуй із пісковика, які століттями пролежали під завалами.

Нет Саймон із Департаменту збереження храмів та археології управління APSARA розповів, що серед цих статуй були зображення Будди, якого прикриває змієподібний нага.

Ще одна із зображенням Авалокітешвари, шанованої бодгісаттви, часто відомої як "Господь, що дивиться вниз" і "Володар світу". Крім того, серед знахідок були дві пошкоджені статуї та архітектурний фронтон, прикрашений складним різьбленим зображенням Будди.

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Це відкриття проливає світло на релігійну та мистецьку спадщину Та Пром, пропонуючи поглянути на духовні вірування та майстерність стародавньої кхмерської цивілізації.

Відкриття цих статуй не лише збагачує наше розуміння минулого храму, але й надає захопливу можливість для подальших досліджень. Такі знахідки роблять значний внесок у складання пазла цього історичного місця і можуть надихнути на додаткові відкриття про культуру і звичаї Кхмерської імперії.

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