Уперше в історії анатолійської археології: в Туреччині знайшли храм древньої богині Кубаби (фото)

У Туреччині вчені знайшли лувійський храм, присвячений богині Кубабі. Його виявили у стародавньому місті Кастабала, яке належить до пізньохеттського періоду.

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Розташоване на півдні Туреччини стародавнє місто Кастабала, що знаходиться приблизно за 12 кілометрів на північний захід від провінції Османіє, розкриває деякі цікаві таємниці свого минулого. Ця археологічна пам'ятка належить до хетського та ассирійського періодів, пропонуючи зазирнути в історію міста в елліністичну та римську епохи, пише Arkeonews.

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Розташоване на півдні Туреччини стародавнє місто Кастабала, що знаходиться приблизно за 12 кілометрів на північний захід від провінції Османіє, розкриває деякі цікаві таємниці свого минулого Фото: AA

Нещодавно під час розкопок вздовж історичної вулиці з колонадами археологи зробили цікаве відкриття: руїни храму, датованого 540 роком до нашої ери. Цей храм побудували лувійці, найдавніший корінний народ Анатолії, для своєї богині Кубаби.

Археологи вияили руїни храму, датованого 540 роком до нашої ери Фото: AA

Доцент Фаріс Демір, який керував розкопками з університету Османіє Коркут Ата, розповів: "В арамейських написах, розташованих у глибині Кастабали, згадуються землі Кастабала і Кубаба. Руїни будівлі, які ми розкопали, мають бути храмом, що належав богині Кубабі. Це перший випадок, коли в анатолійській археології знайдено руїни храму, присвяченого Кубабі".

Богиню зображують як фігуру, загорнуту в довгу мантію, з дзеркалом у руці. Хоча її образ не дуже відомий, це відкриття знаменує собою першу знахідку храму, присвяченого їй, в анатолійській археології.

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Значення полягає не лише в унікальності знахідки, але й у тому, що вона додає нову главу до давньої історії Кастабали. Хоча ми ще не до кінця розуміємо ритуали та вірування, пов'язані з Кубабою, розкопки, обіцяють більше розкрити про це загадкове минуле.

Руїни храму Кубаби — це захопливий погляд на культурні та релігійні практики минулого, що висвітлює багатий гобелен анатолійської археології.

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