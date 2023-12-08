Єдиний автентичний витвір елліністичної доби: в Туреччині знайшли унікальну статую (фото)

Турецькі археологи виявили древню статую елліністичного періоду у Стратонікеї. Вчені вважають, що це оригінальна робота древнього майстра Філіска.

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Під час нещодавніх розкопок у стародавньому місті Стратонікея, Туреччина, археологи знайшли древню статую "Танцюючі музи". За даними Міністерства культури і туризму, вона є єдиним оригінальним твором елліністичного періоду, пов'язаним із твором, який здобув популярність завдяки реплікації в римський період, пише Arkeonews.

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Стародавнє місто Стратонікей є важливим археологічним об'єктом, що займає величезну 7-кілометрову територію і може похвалитися званням одного з найбільших у світі міст, побудованих з мармуру. Зокрема, це єдине місто-держава з двома великими святилищами, присвяченими Гекаті та Зевсу.

Історично "Танцюючі музи" вважаються музами, народженими від союзу Зевса і Мнемосіни. Створена відомим скульптором ІІ ст. до н. е. Філіском, нововіднайдена статуя вирізняється як єдиний автентичний витвір елліністичної доби. Попри численні репродукції римського періоду, розкидані по всій Анатолії та Греції, ця знахідка є унікальною за своєю автентичністю.

Відкриття статуї в Стратонікеї є значним проривом для археологів Фото: Stratonikeia ve Lagina Kazısı/Twitter

Філіск, митець елліністичного періоду, спеціалізувався на бронзовій скульптурі, зокрема на створенні статуй і скульптур атлетів та богів. Працював у IV столітті до н. е. і походив з Родосу, центру мистецьких інновацій тієї епохи. Філіск славиться своєю майстерністю у передачі руху та анатомічною точністю у своїх творіннях.

На жаль, інформації про Філіска дуже мало, і жодна з його оригінальних робіт не пережила випробування часом. Тому археологи покладаються на історичні записи та згадки інших античних авторів, щоб оцінити його мистецький внесок в епоху еллінізму.

Відкриття статуї в Стратонікеї є значним проривом для археологів, оскільки вона проливає світло на мистецьку присутність Філіска в античному місті в елліністичний період. Статуя та її п'єдестал виявили під час розкопок всередині римської лазні в Стратонікей. Цікаво, що серед знахідок не знайшли голову та руки скульптури.

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Раніше репліки цієї шанованої статуї були знайдені в римських лазнях стародавнього міста Перге та на Родосі, що свідчить про її широке розповсюдження в римський період

Після завершення реставраційних робіт статую виставлять у музеї Мугла, пропонуючи відвідувачам відчутний зв'язок з мистецькою спадщиною Філіскоса та багатою історією стародавнього міста Стратонікея.

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