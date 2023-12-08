Единственное аутентичное произведение эллинистической эпохи: в Турции нашли уникальную статую (фото)

Турецкие археологи обнаружили древнюю статую эллинистического периода в Стратоникее. Ученые считают, что это оригинальная работа древнего мастера Филиска.

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Во время недавних раскопок в древнем городе Стратоникея, Турция, археологи нашли древнюю статую "Танцующие музы". По данным Министерства культуры и туризма, она является единственным оригинальным произведением эллинистического периода, связанным с произведением, которое получило известность благодаря репликации в римский период, пишет Arkeonews.

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Древний город Стратоникей является важным археологическим объектом, занимающим огромную 7-километровую территорию и может похвастаться званием одного из крупнейших в мире городов, построенных из мрамора. В частности, это единственный город-государство с двумя большими святилищами, посвященными Гекате и Зевсу.

Исторически "Танцующие музы" считаются музами, рожденными от союза Зевса и Мнемосины. Созданная известным скульптором II в. до н. э. Филиском, новооткрытая статуя отличается как единственное аутентичное произведение эллинистической эпохи. Несмотря на многочисленные репродукции римского периода, разбросанные по всей Анатолии и Греции, эта находка является уникальной по своей аутентичности.

Открытие статуи в Стратоникее является значительным прорывом для археологов Фото: Stratonikeia ve Lagina Kazısı/Twitter

Филиск, художник эллинистического периода, специализировался на бронзовой скульптуре, в частности на создании статуй и скульптур атлетов и богов. Работал в IV веке до н. э. и происходил из Родоса, центра художественных инноваций той эпохи. Филиск славится своим мастерством в передаче движения и анатомической точностью в своих творениях.

К сожалению, информации о Филиске очень мало, и ни одна из его оригинальных работ не пережила испытания временем. Поэтому археологи полагаются на исторические записи и упоминания других античных авторов, чтобы оценить его художественный вклад в эпоху эллинизма.

Открытие статуи в Стратоникее является значительным прорывом для археологов, поскольку она проливает свет на художественное присутствие Филиска в античном городе в эллинистический период. Статуя и ее пьедестал обнаружили во время раскопок внутри римской бани в Стратоникее. Интересно, что среди находок не нашли голову и руки скульптуры.

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Ранее реплики этой почитаемой статуи были найдены в римских банях древнего города Перге и на Родосе, что свидетельствует о ее широком распространении в римский период

После завершения реставрационных работ статую выставят в музее Мугла, предлагая посетителям ощутимую связь с художественным наследием Филискоса и богатой историей древнего города Стратоникея.

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