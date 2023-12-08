От захоронения Цербера до театра Нерона: топ 10 археологических открытий 2023 года (фото)

В постоянно развивающейся сфере археологии 2023 год стал свидетелем замечательных открытий, которые проливают свет на древние цивилизации, открывают секреты прошлого и сохраняют наше культурное наследие.

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В этом году археологи сделали множество выдающихся открытий, применяя инновационные технологии и новые методы исследования. Некоторые из них помогли сложить пазл и заполнить пробелы знаний о древних цивилизациях, пишет HeritageDaily.

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Гробница Цербера

Особенно удивительными являются изображения трехголового пса Цербера Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

В пригороде Кампании, Италия, археологи раскопали чрезвычайно хорошо сохранившуюся гробницу, украшенную потрясающими фресками, к которой еще не успели добраться расхитители могил и грабители.

Наибольший восторг вызвало изображение Цербера, легендарного трёхглавого пса из древнегреческой мифологии. Известная как "Гробница Цербера", эта находка отражает миф о последней битве Геракла, передавая благоговейную суть древней легенды.

Почти как новый меч, которому 3 000 лет.

Этот меч отличается своей восьмиугольной формой, восьмиугольным лезвием и рукояткой, которые полностью изготовлены из бронзы Фото: Dr. Woidich

В Германии среди погребального инвентаря и оружия нашли меч возрастом 3 000 лет. Эта редкая находка вместе с человеческими останками позволяет заглянуть в историю артефактов региона.

Сравнительный анализ методов литья и декоративных элементов позволяет предположить, что некоторые из восьмиугольных мечей, найденных на севере, могут быть аутентичными импортами или изделиями странствующих мастеров, тогда как другие могут быть имитациями образцов, происходящих из Южной Германии.

Археологи утверждают, что такое оружие изготавливали всего в 3-х местах.

Древнейшие из известных рисунков неандертальцев

Недавнее исследование представило необычайное открытие во Франции — галерею древних рисунков, которым около 57 000 лет Фото: Kristina Thomsen, CC-BY 4.0

Революционное исследование идентифицировало древнейшие из известных рисунков древних людей, найденных на стене пещеры во Франции. Эти художественные произведения, которые ученые приписывают неандертальцам, переписывают историю людей, проливая новый свет на их когнитивные способности и творческие поиски.

По стенам пещеры разбросаны серии четких "пальчиковых натеков", некоторые из них расположены в виде круглых образований, тогда как другие приобретают волнистые узоры.

Неандертальцы, которых когда-то несправедливо считали примитивными "пещерными людьми" с низкими когнитивными способностями, теперь, благодаря многочисленным доказательствам, оказались чрезвычайно умными существами.

Рельефы с изображением небес

Команда исследователей обнаружила ряд рельефов на потолке во время реставрации в храме Эсны Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities

Во время реставрационных работ в храме Эсна в Египте исследователи открыли небесные рельефы с изображением знаков зодиака, планет, таких как Юпитер и Сатурн, и созвездий. Эти древние небесные рисунки открывают окно в исторические методы измерения времени и почитания небесных светил.

Эсна — древний город, а также один из центров коптского христианства. Его греческое название происходит от "латес", окунь. Сам храм построили во времена Птолемеев в египетском городе Эсна, который в античные времена был известен как Латополис.

Спутники-шпионы открыли древние тайны

Эти форты разбросаны по территории современной Сирии и Ирака, покрывая сирийскую степь Фото: Antiquity

Рассекреченные спутниковые снимки времен "холодной войны" позволили обнаружить 396 ранее неизвестных римских фортов на территории современных Сирии и Ирака. Эти форты, стратегически расположенные для защиты от вторжений, дают новое представление о римской воинской доблести и территориальной обороне.

Это открытие предлагает новый взгляд на жизнь в Римской империи. Оно раскрывает римский мир, который выходил за пределы ее границ, охватывая торговлю и коммуникацию с соседними регионами.

Эти римские форты служили не только военными аванпостами; они были краеугольным камнем сложной сети отношений и торговли.

Первые изображения древних обитателей Тартесса

Эти замечательные открытия позволят нам лучше понять культуру и верования древнего народа Тартесс.

Раскопки в Испании обнаружили фигурные рельефы с изображениями людей, принадлежащих к древнему народу Тартесс. Среди них — изображения возможных божественных фигур и тартесского воина, дающие представление о культуре и верованиях этой древней цивилизации.

Тартессосцы поклонялись богине, по имени Астарта, а также мужскому божеству Ваалу.

Эти замечательные открытия позволят нам лучше понять культуру и верования древнего народа Тартесс, которые до сих пор оставались в значительной степени окутаны тайной.

Мечи из пещеры

Содержимое тайника впечатляет: четыре безупречно сохранившихся меча и наконечник копья Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

В пустынной пещере в Израиле археологи нашли тайник римских мечей, что привлекает внимание к неожиданным археологическим сокровищам в отдаленных местах. Эти хорошо сохранившиеся артефакты, датированные примерно 1900 годами, добавляют слоев к нашему пониманию римского присутствия в регионе.

Три меча имели тщательно изготовленные рукоятки из железа и дерева, их идентифицировали как спати, о чем свидетельствует длина их клинков от 60 до 65 сантиметров. В противоположность этому, четвертый меч, характеризующийся 45-сантиметровым лезвием, классифицирован как меч с кольцевым навершием.

Открытие наследия Нерона

В Риме исследователи нашли остатки частного театра императора Нерона, Theatrum Neroni Фото: Soprintendenza Speciale Roma

В Риме исследователи нашли остатки частного театра императора Нерона, Theatrum Neroni. Эта находка, ранее известная лишь из античных текстов, предлагает реальные доказательства художественных поисков Нерона и, возможно, его связи с печально известным пожаром Рима в 64 году нашей эры.

Театр Нерона принимал многочисленные пьесы и исполнителей. Сам Нерон, как владелец, пользовался своей привилегией выступать на сцене перед публикой, которая была вынуждена аплодировать, независимо от его артистических способностей.

Затерянный город мая

Это недавно открытое место, известное как Окомтун ("каменный столб"), датируется 1000 годом нашей эры и находится на территории экологического заповедника Баламку в Кампече Фото: Creative Commons

Археологи открыли ранее неизвестный город мая под названием Окомтун на территории экологического заповедника Баламку в Мексике. Окомтун в переводе означает "каменный столб" и датируется 1000 годом нашей эры.

Расположенная в пределах экологического заповедника в Кампече, эта достопримечательность оставалась относительно неисследованной из-за густой растительности, которая ее окружала.

Благодаря комплексным полевым исследованиям, проведенным Национальным институтом антропологии и истории, это новое открытие дает бесценную информацию об археологии Центральной низменности мая.

Самый большой церемониальный меч

В городе Нара, Япония, археологи нашли массивный 2,3-метровый меч дакокен Фото: Nara prefectural Archaeological Institute of Kashihara

В городе Нара археологи нашли массивный 2,3-метровый меч дакокен. Клинок считается одним из крупнейших железных мечей в Японии и единственным древнейшим примером меча с меандром.

Оружие, известное как меч дако, имело форму змеи и, как полагают, использовалось для защиты мертвых от злых духов.

Важно

Ученые нашли 3200-летнюю "проклятую скрижаль", что может содержать самую древнюю надпись имени Бога (фото)

Эти революционные археологические открытия 2023 года не только обогащают наше понимание древних цивилизаций, но и показывают важность сохранения нашего богатого культурного наследия для будущих поколений.

Поскольку технологии и методики продолжают развиваться, потенциал для раскопок нашего прошлого остается безграничным, предлагая бесконечные возможности углубиться в тайны истории.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном артефакте, найденном в Турции. В мире известно только о 22 похожих реликвиях.

Также мы рассказывали о потерянной крепости Антиоха IV. В Израиле ученые обнаружили фрагменты черепицы, которая, возможно, связана с Акрой — древней крепостью, местонахождение которой до сих пор неизвестно.