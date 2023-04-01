"Защищал от злых духов": археологи обнаружили невероятный артефакт, которому 1600 лет

Ученые обнаружили клинок, которых считается одним из самых больших железных мечей в Японии. Оружие, известное как меч дако, имело форму змеи и, как полагают, использовался для защиты мертвых от злых духов.

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Археологи были потрясены когда обнаружили 1600-летний меч в древнем захоронении. Клинок длиной два метра было найдено в японском городе Нара в ноябре прошлого года. Об этом сообщает The Mirror.

Вместе с мечом группа обнаружила зеркало в форме щита шириной два фута и высотой один фут, весившее 124 фунта, которое, как считается, должно было защищать в потустороннем мире.

Оружие, известное как меч дако, имело форму змеи и, как полагают, использовался для защиты мертвых от злых духов.

"Такие мечи были престижными предметами высшего общества", — рассказал профессор археологии Университета Нара Наохиро Тоесима.

Археологи предполагают, что данные артефакты были закопаны вместе с воинскими захоронениями и имели значимость в военных и религиозных церемониях.

Клинок, ширина которого составляет около 2,3 дюйма, считается одним из самых больших железных мечей в Японии Фото: Archaeological Institute of Kashihara

Клинок, ширина которого составляет около 2,3 дюйма, считается одним из самых больших железных мечей в Японии и единственным древнейшим примером меча с меандром.

Издание отмечает, что найденный массивный меч — один из примерно 80 подобных реликвий, обнаруженных по всей Японии. Однако зеркало, как утверждают, является первой подобной реликвией. Считается, что большие мечи обладают большей силой для защиты мертвых от злых духов. Маловероятно, что они использовались в бою.

Ранее Фокус писал, что на Facebook пытались продать город майя с пирамидами. Национальный институт антропологии и истории (INAH) оспаривает в суде факт продажи земли, где находятся археологические достопримечательности майя в Юкатане.

Также сообщалось, что исследователям удалось обнаружить захоронение в городе майя Паленке, где нашли также символ власти, богатства и кукурузы.