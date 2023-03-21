Символ власти, богатства и кукурузы. Археологи обнаружили погребение в городе майя Паленке (фото)

Город майя Паленке не похвастается своими невероятными размерами, как другие поселения этих древних людей. Однако именно здесь удалось найти прекрасные и лучше всего сохранившиеся образцы архитектуры, скульптуры и барельефов классической цивилизации майя.

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Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) нашли погребальное место в городе майя Паленке. Ранее на местном языке майя Чоль руины назывались "Отолум", что означало "земля с крепкими домами". Однако первые европейцы, посетившие это поселение, грубо перевели это название на испанский язык, дав городу название "Palenque" — "ограда", пишет HeritageDaily.

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Ранее археологи из Национального института антропологии и истории уже сделали важное открытие в одном из поселений майя, а именно в центре Чичен-Ицы, о чем уже рассказывал Фокус. В этот раз находки удалось сделать еще в одном городе древней цивилизации.

Исследователи, когда подробнее ознакомились с иероглифическими надписями, обнаружили, что самые давние майя называли этот город Лакам Ха' (Lakam На). В переводе это означает "большая вода" или "широкая вода". Возможно, его название связано с большим количеством находившихся рядом источников и водопадов.

Лакам Ха' когда-то было столицей царства Баакуль, что в переводе —"костяной" или "место костей". Оно считается государством майя классического периода.

Значительную часть истории древнего города удалось восстановить благодаря иероглифическим надписям на памятниках. В частности, стало известно о последовательности правления династии Паленке с 5-го века до 8-го века нашей эры.

И хотя Паленке гораздо меньше других древних городов майя, именно здесь удалось найти прекрасные и лучше всего сохранившиеся образцы архитектуры, скульптуры и барельефов классической цивилизации майя.

Там обнаружили зеленые фигурки из нефрита, часто связанные с правлением и властью, богатством, водой, кукурузой и центральным положением в обществе

Во время раскопок одного сооружения археологи обнаружили погребальную комнату со скелетом, уложенным лицом вверх и ориентированным на север. Считается, что это типичный погребальный обычай жителей Паленке, имевших высокий статус среди майя.

Кроме этого, там находились несколько крупных керамических сосудов как поднос. Древние майя верили, что они должны кормить усопшего как при жизни, так и после смерти.

В другом же захоронении удалось обнаружить останки женщины и череп. Также там обнаружили зеленые фигурки из нефрита, часто связанные с правлением и властью, богатством, водой, кукурузой и центральным положением в обществе. Они также могут представлять члена пантеона богов майя.

Раньше Фокус разбирался, верили ли древние майя в конец света. Жрецы древних людей, "хранители дня", читали календарь для предсказания будущего, так что могли предсказать немало событий.

Также мы писали об уникальных гробницах, найденных в Перу. Мумии, которые там удалось обнаружить, были завернуты в дорогие ткани, а их тела разрисованы.