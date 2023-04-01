"Захищав від злих духів": археологи виявили неймовірний артефакт, якому 1600 років

Вчені виявили клинок, яких вважається одним із найбільших залізних мечів у Японії. Зброя, відома як меч дако, мала форму змії та, як вважають, використовувалася для захисту мертвих від злих духів.

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Археологи були приголомшені коли виявили 1600-річний меч у стародавньому похованні. Клинок завдовжки два метри було знайдено в японському місті Нара в листопаді минулого року. Про це повідомляє The Mirror.

Разом із мечем група виявила дзеркало у формі щита завширшки два фути і заввишки один фут, що важило 124 фунти і, як вважають, мало захищати в потойбічному світі.

Зброя, відома як меч дако, мала форму змії і, як вважають, використовувалася для захисту мертвих від злих духів.

"Такі мечі були престижними предметами вищого суспільства", — розповів професор археології Університету Нара Наохіро Тоесіма.

Археологи припускають, що ці артефакти було закопано разом із військовими похованнями, і вони мали значення у військових і релігійних церемоніях.

Клинок, ширина якого становить близько 2,3 дюйма, вважається одним із найбільших залізних мечів у Японії Фото: Archaeological Institute of Kashihara

Клинок, ширина якого становить близько 2,3 дюйма, вважається одним із найбільших залізних мечів у Японії і єдиним найдавнішим прикладом меча з меандром.

Видання зазначає, що знайдений масивний меч — один із приблизно 80 подібних реліквій, виявлених по всій Японії. Однак дзеркало, як стверджують, є першою подібною реліквією. Вважається, що великі мечі мають більшу силу для захисту мертвих від злих духів. Малоймовірно, що вони використовувалися в бою.

Раніше Фокус писав, що на Facebook намагалися продати місто мая з пірамідами. Національний інститут антропології та історії (INAH) оскаржує в суді факт продажу землі, де знаходяться археологічні пам'ятки мая в Юкатані.

Також повідомлялося, що дослідникам вдалося виявити поховання в місті мая Паленке, де знайшли також символ влади, багатства і кукурудзи.