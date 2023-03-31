Стародавню цивілізацію з молотка. На Facebook намагалися продати місто мая з пірамідами

Національний інститут антропології та історії (INAH) оскаржує в суді факт продажу землі, де знаходяться археологічні пам'ятки мая в Юкатані.

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INAH домагається справедливості та звернуся до суду щодо порушення та незаконний продаж землі, що має археологічну та історичну цінність. Ділянка площею 249 гектарів, про яку йдеться в соціальних мережах, містить залишки стародавніх споруд мая в межах археологічної зони Шкіпче, зареєстрованої як пам'ятка в Археологічному атласі штату Юкатан, пише HeritageDaily.

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Відомо, що поселення на цьому місці утворилося близько 500 року до н. е. значно пізніше воно переросло на значне місто. В той самий час навколо нього сформувалася власна держава.

Шкіпче знаходиться на північному заході півострова Юкатан, області Пуук, на відстані 9,5 км на північ від руїн Ушмаля. Місто розкидано на декількох карстових пагорбах.

Вперше його виявив та описав у 1893 році австрійський науковець Теоберт Малер. Однак про його роботу на тривалий час забули, аж поки їх не виявив Ганнс Прем (з університету Бонна) в Іберо-Американському інституті в Берліні.

Зараз відомо про вісім основних скупчень будівель, включаючи церемоніальний центр, житлові споруди та велику споруду, яку називають "палацом".

Нинішні власники землі розмістили оголошення в групі у фейсбуці, де зазначили, що ділянка продається як "ранчо" з "18 загонами", а "знаходиться" вона "за десять хвилин від археологічної зони Ушмаля і має піраміди".

Вони також заявили, що цю землю раніше досліджували академічні установи в період з 1990 по 1997 роки, а з 2002 по 2004 роки — археологи з Боннського університету в Німеччині, які працювали у співпраці з INAH.

Згідно з оголошенням, за територію просять 18 мільйонів песо, що становить близько $992 709.

Відповідно до мексиканського законодавства, тут дозволяється мати у власності землю, де знаходяться археологічні знахідки, однак, згідно з конституцією, всі вони вважаються власністю федерального уряду. Таке визначення унеможливлює будь-який їхній продаж.

Оголошення викликало обурення в соціальних мережах і потрапило в національні заголовки по всій Мексиці, заявивши, що це створить прецедент, який дозволить продаж археологічних об'єктів з метою отримання прибутку, що може поставити під загрозу культурну спадщину нації.

Директор Юкатанського центру INAH Хосе Артуро Чаб Карденас зазначив, що проти власників згаданої землі порушать кримінальну справу за комерціалізацію археологічних пам'яток.

Раніше Фокус розповідав про нові знахідки археологів в поселеннях древніх мая. Зокрема про відкриття на об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО в Мексиці.

Окрім цього, дослідникам вдалося виявити поховання в місті мая Паленке, де знайшли також символ влади, багатства і кукурудзи.